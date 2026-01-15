Luis Enrique: "Mercato? Se ci saranno opportunità, saremo pronti a coglierle. Ma senza fretta"

Il Paris Saint-Germain interverrà davvero sul mercato invernale? La questione divide i tifosi parigini: c’è chi invoca nuovi innesti per dare una scossa alla seconda parte di stagione e chi, invece, predica continuità. L’esempio di Kvaratskhelia, arrivato a gennaio 2025 e rivelatosi decisivo nei mesi successivi, è ancora fresco nella memoria. Tuttavia, il PSG non sembra avere fretta, almeno ascoltando le parole del suo allenatore.

Alla vigilia della sfida di Ligue 1 contro il Lille, Luis Enrique ha chiarito la posizione del club: "Siamo ovviamente aperti a delle opportunità, ma non a causa dell’ultima sconfitta (contro il Paris FC in Coppa di Francia, ndr). Lo siamo sempre. Siamo pronti a cogliere una possibilità, ma senza alcuna precipitazione". Un messaggio chiaro: nessuna rivoluzione imminente, solo eventuali aggiustamenti mirati.

Intanto, la Coppa d’Africa 2025 regalerà una finale di grande interesse anche al PSG. Domenica a Rabat, Senegal e Marocco si contenderanno il titolo dopo aver eliminato rispettivamente Egitto e Nigeria. In campo ci saranno due giocatori parigini: Achraf Hakimi e Ibrahim Mbaye. Luis Enrique si dice orgoglioso: "È bellissimo vederli in finale, ne sono davvero felice. Però pensi anche a farli rientrare presto, dopo tutti gli sforzi degli ultimi mesi". Il tecnico ammette il suo lato egoista: "Solo uno vincerà, ma è qualcosa di positivo per il PSG, per il Senegal e per il Marocco. Che si godano la finale: uno tornerà felice, l’altro un po’ contrariato. Auguro loro il meglio".