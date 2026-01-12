Calcio francese in lutto. È morto l'ex allenatore Rolland Courbis: aveva 72 anni

Il calcio francese piange la morte di Rolland Courbis, che si è spento poche ore fa all’età di 72 anni. La notizia, confermata dalla famiglia, ha immediatamente commosso tutti.

Nato a Marsiglia nel 1953, Courbis iniziò la carriera da giocatore con il club locale, prima di vestire le maglie di Sochaux, Monaco e Tolone, dove concluse il percorso da difensore centrale nel 1985. Appena 33enne, intraprese la carriera da allenatore, guidando proprio il Tolone con successo e più tardi numerose squadre professionistiche tra cui Bordeaux, Olympique Marsiglia, Lens, Montpellier, Rennes, Caen, con alcune esperienze all’estero ad aumentare il curriculum. Con l’OM, tra il 1997 e il 1999, Courbis costruì una squadra di grande qualità, portando giocatori come Blanc, Makelele e Ravanelli e firmando risultati indimenticabili, tra cui il celebre 5-4 contro il Montpellier nel centenario del club.

Oltre al campo, Courbis si è distinto per la sua voce inconfondibile su RMC, trasmettendo a più generazioni la passione per il calcio con stile e sincerità, conquistando ascoltatori e tifosi in tutta la Francia. Nonostante alcune vicende giudiziarie, tra cui una condanna legata ai trasferimenti all’OM, la sua influenza rimane indelebile.