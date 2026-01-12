Flick: "Fantastico vincere una finale col Real, i giocatori ballavano nello spogliatoio"

Hansi Flick, allenatore del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria della Supercoppa di Spagna a Gedda, condividendo le sue impressioni sul successo dei blaugrana: "È fantastico vincere una finale, soprattutto un Clásico", ha esordito Flick, sottolineando l’orgoglio per la prestazione della squadra. "Ho visto i giocatori festeggiare e ballare negli spogliatoi. Abbiamo giocato secondo il nostro stile, non è stato facile, ma abbiamo lottato insieme come squadra. Questo è ciò che conta".

Sulla prestazione di Raphinha, il tecnico tedesco ha aggiunto: "La sua mentalità è incredibile. Ha sbagliato la prima occasione e subito dopo ha segnato l’1-0. In campo mette una quantità di intensità enorme e trasmette fiducia a tutti i compagni". Flick ha anche spiegato il suo record: "Otto finali giocate, otto vinte. Non è merito mio, ma dei giocatori. La chiave è la mentalità, la fiducia e la concentrazione sul presente, mai sul passato. Questa finale è stata importante e vincere è sempre speciale".

Riguardo all’impatto di questo titolo sulla stagione, ha osservato: "Non possiamo saperlo ancora. La situazione attuale è diversa dall’anno scorso, ma sento un buon feeling vedendo come giocano i ragazzi. E voglio sottolineare l’importanza dei giocatori entrati nella seconda parte: è lo spirito del gruppo, ed è ciò che più mi piace". Infine, Flick ha parlato del ritorno in campo di Ronald Araújo: "Vederlo sorridere di nuovo significa molto. È un giocatore importante in campo e nello spogliatoio. Lo sosteniamo sempre".