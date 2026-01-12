Ufficiale Gabriel Paulista torna in Brasile: l'ex difensore dell'Arsenal ha firmato col Corinthians

Gabriel Paulista è ufficialmente un nuovo giocatore del Corinthians. Il difensore brasiliano, 35 anni, ha firmato un contratto valido fino alla fine del 2027, dopo che il club ha visto revocato il divieto di mercato che lo aveva limitato negli ultimi mesi.

Ex Villarreal, Valencia, Arsenal e Atlético Madrid, tra le altre squadre, Paulista rappresenta il primo rinforzo del Timao per una stagione che si preannuncia ambiziosa. Campione in carica della Coppa del Brasile, il Corinthians affronterà la Copa Libertadores con l’obiettivo di competere sia a livello nazionale che continentale. Il centrale arriva a parametro zero, dopo aver lasciato il Besiktas, squadra con cui ha collezionato 17 presenze in questa stagione: 10 in Superliga turca e 6 nei turni preliminari di Europa League e Conference League. L’ultimo match con il club di Istanbul risale al 20 dicembre 2025.

Il ritorno in Brasile segna la chiusura di un lungo capitolo europeo: Paulista aveva lasciato il Vitória per il Villarreal nel 2013, intraprendendo un percorso di quasi 13 anni tra Spagna, Inghilterra e Turchia. Ora, con l’esperienza accumulata nei principali campionati europei, l’ex internazionale brasiliano sarà chiamato a guidare il reparto difensivo del Corinthians, portando leadership, solidità e quella personalità che lo ha sempre contraddistinto nel corso della sua carriera.