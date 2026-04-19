TMW Man City-Arsenal e le volate da infarto in Premier League, tra film ispirati e rimonte record

Manchester City-Arsenal deciderà con ogni probabilità le sorti della Premier League 2025/26. Riusciranno i gunners a interrompere un digiuno che manca dall'anno degli invincibili di Arsène Wenger (2003/04) o lo psicodramma si prenderà la scena all'Emirates Stadium?

LA RIMONTA CHE ISPIRÒ "FEBBRE A 90°"

Il calcio inglese nella sua storia ha vissuto annate in cui si sono consumate delle rimonte clamorose. E in qualche occasione è stato proprio l'Arsenal a beneficiarne: il più popolare, quello del 1988/89 con i londinesi che all'ultima giornata vincono lo scontro diretto in casa del Liverpool con gol decisivo di Michael Thomas al 91'. L'epicità di quella partita ispirerà un romanzo "Fever pitch" che diventerà anche un film cult, noto al pubblico italiano come "Febbre a 90°".

L'Arsenal sarà protagonista nel 1998 anche di un'epica rimonta di 13 punti sul Manchester United, regalando a Wenger la prima vittoria in Premier League.

CITY SPECIALISTA IN RIMONTE. L'INCREDIBILE 98 A 97 SUL LIVERPOOL

I londinesi devono guardarsi dalla forza mentale del Manchester City di Pep Guardiola, che già nel 2018/2019 si è preso un titolo che a un certo punto sembrava perso: il Liverpool di Jurgen Klopp fece una stagione mostruosa e un inizio campionato incredibile, portandosi addirittura a +10 sui citizens. Che però nel girone di ritorno furono perfetti, vincendo 18 partite su 19 e chiudendo il campionato a 98 punti, uno in più dei reds che rimarranno col cerino in mano, ottenendo il record di squadra non vincitrice del campionato che ha ottenuto più punti.

ARTETA-GUARDIOLA, IL PRECEDENTE DEL 2024

Ma soprattutto, è fresco il ricordo della stagione 2023/24 dove l'Arsenal di Arteta, per diverse giornate in testa al campionato, soffre la pressione del City e a cinque giornate dalla fine cadendo in casa contro l'Aston Villa cede il primato alla squadra di Guardiola: finirà 91 a 89.