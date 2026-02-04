Man City-Newcastle, formazioni ufficiali: panchina per Donnarumma e Haaland
Di seguito le formazioni ufficiali di Manchester City-Newcastle, semifinale di ritorno di Coppa di Lega inglese. All'andata vinsero i citizens per 0-2. La vincente di questa doppia sfida giocherà l'atto conclusivo contro l'Arsenal, a Wembley, il 22 marzo.
Sei novità rispetto all'ultima partita di campionato per il City, con Donnarumma e Haaland in panchina.
MANCHESTER CITY (4-3-3): Trafford; Matheus Nunes, Khusanov, Aké, Ait Nouri; Reijnders, Nico Gonzalez, O'Reilly; Foden, Marmoush, Semenyo. A disp. Donnarumma, Alleyne, Cherki, Ruben Dias, Haaland, Lewis, McAidoo, Nypan, Rodri. All. Pep Guardiola.
NEWCASTLE (3-4-3): Ramsdale; Thiaw, Botman, Burn; Trippier, Ramsey, Tonali, Hall; Willock, Woltemade, Gordon. A disp. Pope, Barnes, Elanga, A. Murphy, J. Murphy, Neave, Osula, Shahar, Wissa. All. Eddie Howe.