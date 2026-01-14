Man City, Semenyo sempre in gol. Guardiola applaude: "Ogni volta che il pallone gli arriva..."

Primo round di Carabao Cup al Manchester City, ai danni del Newcastle caduto al St. James' Park per 2-0. In attesa del match di ritorno (4 febbraio), però gli uomini di Pep Guardiola acquisiscono un vantaggio importante nel segno di Semenyo e Cherki. "Davvero molto bene. Eravamo lì. È il primo passo per raggiungere la finale", il commento iniziale dell'allenatore dei citizens ai microfoni di Sky Sports UK nel post-vittoria.

Su Erling Haaland e Antoine Semenyo migliorati dopo l’intervallo: "Non erano completamente in sintonia. Non erano pronti a ricevere quel pallone. Mentre nel secondo tempo erano pronti". Dopodiché il tecnico spagnolo si è soffermato sull'impatto incredibile avuto dal neo arrivato nel mercato invernale: "Sappiamo che il Bournemouth ha fatto un lavoro incredibile con lui e ogni volta che il pallone arriva a lui, lui è sempre presente".

L'analisi invece della doppietta di Semenyo annullata: "Quattro ufficiali di gara e il VAR non sono riusciti a prendere la decisione, hanno dovuto rivolgersi all’arbitro. Sappiamo come funziona e questo ci renderà più forti. È in situazioni come questa che si vede come reagiamo. Sono le semifinali. Giochiamo per qualcosa di molto importante, per raggiungere la finale. Questo ci renderà più forti", la chiosa finale.