Manchester City, Foden su Guardiola: "Sento che ha ritrovato la vecchia energia"

A due giorni dal derby di Manchester tra lo United e il City, ha parlato al podcast Man in Blazers il fantasista dei Citizen Phil Foden. Queste le sue parole sul compagno di squadra Rayan Cherki: "È un giocatore unico, con una grande visione di gioco, un grande occhio per i passaggi, un tipo di giocatore diverso da quelli che ho visto prima al Manchester City. È semplicemente un piacere giocare al suo fianco. E' un grande talento, e può solo migliorare perché è ancora giovane"

Foden ha poi speso belle parole anche per Semenyo: "È un giocatore che ama correre, credo che non ne abbiamo molti così. Quando le squadre giocano con un blocco basso, i suoi movimenti sono eccezionali. Una vera minaccia per gli avversari. Un giocatore davvero bravo".

Sul momento della stagione: "Sento che questo è il momento di iniziare a concentrarsi sul campionato, il momento in cui si decidono le partite più importanti. Ovviamente non mi concentro troppo sull'Arsenal e su quello che sta facendo, ma si inizia a pensare al campionato e a pensare: 'Ogni partita che giochiamo ora potrebbe costarci il campionato'. C'è una pressione extra che si aggiunge alle partite, direi. Sappiamo che nella prossima partita dobbiamo obbligatoriamente vincere perché abbiamo pareggiato un po', quindi dobbiamo tornare al successo".

Infine, Foden ha parlato anche di Guardiola: "Sento che ha ritrovato l'energia con i ragazzi e che ha riallacciato il legame tra tutti, ovviamente ha ingaggiato nuovi giocatori per rinfrescare la squadra e stiamo sicuramente facendo dei passi nella giusta direzione".