Manchester United, fumata bianca in arrivo: Michael Carrick ha detto sì

Svolta definitiva per la panchina del Manchester United: Michael Carrick ha accettato tutte le condizioni della proposta contrattuale presentata dai Red Devils secondo quanto rivela Fabrizio Romano. L'accordo tra le parti è ormai ai dettagli finali e, secondo le previsioni, verrà siglato e ufficializzato nel corso di questa settimana. Dopo il suo felice trascorso da giocatore dei Red Devils, Carrick è pronto a legarsi nuovamente al club di Old Trafford in veste ufficiale.