Manchester United, fumata bianca in arrivo: Michael Carrick ha detto sì
TUTTO mercato WEB
Svolta definitiva per la panchina del Manchester United: Michael Carrick ha accettato tutte le condizioni della proposta contrattuale presentata dai Red Devils secondo quanto rivela Fabrizio Romano. L'accordo tra le parti è ormai ai dettagli finali e, secondo le previsioni, verrà siglato e ufficializzato nel corso di questa settimana. Dopo il suo felice trascorso da giocatore dei Red Devils, Carrick è pronto a legarsi nuovamente al club di Old Trafford in veste ufficiale.
Altre notizie Calcio estero
Editoriale di Enzo Bucchioni Delusione Inter: non scappa. Euforia Napoli: recupera due gol. Grandi squadre regalano un pari-spettacolo, con rigore, Conte espulso, doppietta di McTominay, palo di Mkhitaryan nel recupero. Il Milan frena ancora. Ora la Juve punta la zona scudetto
Le più lette
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Spezia, ultimatum a Bohinen: il centrocampista deve dire sì entro giovedì. O si virerà su altri nomi
Serie C
Pronostici
Calcio femminile