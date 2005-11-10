Manchester City, la carica di Maresca: "Fiducia totale nel club, non vorrei essere altrove"

Nel corso della consueta conferenza stampa di vigilia, il tecnico del Manchester City Enzo Maresca ha rotto pubblicamente il silenzio in merito al verdetto della commissione indipendente, ribadendo la sua totale fiducia nella società mentre è in corso il ricorso. "È in corso un processo e in questo momento mi fido ciecamente del club", ha dichiarato l'allenatore italiano. "Mi fido perché ho fiducia nelle persone, ed è per questo che ho scelto di venire qui. Non c'è nessun altro club al mondo in cui vorrei essere".

Maresca ha inoltre respinto con decisione le insinuazioni secondo cui i recenti successi storici del club sarebbero inqualificabili, richiamando alla mente la straordinaria cavalcata del Treble conquistato nel 2022-23 sotto la guida di Pep Guardiola, e sottolineando come la squadra resti concentrata esclusivamente sul rettangolo verde nonostante le pressioni esterne.

Il primato in Premier e il big match contro il Liverpool

Forti di un avvio di stagione domestico semplicemente perfetto, caratterizzato da cinque vittorie in altrettante gare di Premier League, i Citizens si preparano ora a vivere un fine settimana di fuoco. La capolista del campionato inglese è infatti attesa da uno dei test più probanti dell'intera stagione: la difficile trasferta di domenica a Anfield contro il Liverpool.