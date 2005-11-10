Curioso episodio tra Yamal e Abqar durante Barça-Getafe: "Tu vuoi giocare per il Marocco"

Durante la sfida tra Barcellona e Getafe dello scorso sabato è andata in scena una scena curiosa, inizialmente passata inosservata, ma poi ripresa dal programma El Día Después di Movistar Plus. L'episodio è avvenuto dopo un uno contro uno di Gordon con David Soria al limite dell'area del Getafe. L'arbitro Jesús Gil Manzano ha fischiato fallo dell'attaccante del Barcellona sul portiere della formazione madrilena, una decisione contestata dai giocatori blaugrana, convinti che il fallo fosse da assegnare al contrario.

Tra i calciatori del Barça che si sono avvicinati al direttore di gara c'era anche Lamine Yamal, che ha protestato dicendo: "Ma alla fine tira, alla fine tira". A quel punto è intervenuto il difensore del Getafe Abqar, che si è avvicinato al giovane talento del Barcellona rivolgendogli una frase particolare: "Lamine, Lamine, tu vuoi giocare per il Marocco. Lamine, tu vuoi".

A quel punto Yamal ha provato ad allontanarlo con un gesto del braccio, ma il centrale del Getafe ha continuato a seguirlo mentre il giocatore blaugrana protestava con l'arbitro. Alla fine, vista anche la decisione di Gil Manzano di non cambiare la propria valutazione sull'episodio, l'attaccante del Barcellona si è allontanato dalla zona.