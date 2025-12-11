Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Pedri un mix fra Iniesta e Xavi? Interviene Don Andres: "Non è un mix di niente, solo Pedri"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Daniele Najjar
Oggi alle 16:26Calcio estero
Daniele Najjar

L'ex campione del Barcellona e della Nazionale spagnola, Andres Iniesta, nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano Marca ha parlato anche di Leo Messi e Pedri.

Sul centrocampista della squadra oggi allenata da Flick ha spiegato: "Pedri un mix fra Xavi e me? Pedri è Pedri. Non è un mix di niente. Ha le sue qualità, le sue virtù, le sue cose per continuare a crescere e migliorare perché è un ragazzo molto giovane, anche se è molto determinante nel Barça e nella nazionale. La cosa bella è che è un giocatore che se ti metti davanti alla TV ti stupisci di quello che fa, con la facilità con cui lo fa, con la semplicità, con la naturalezza che lo fa. È una gioia che sia nel Barça per i culés e nella nazionale per tutti gli spagnoli".

Una battuta poi sull'amico e compagno di mille battaglie Leo Messi. L'argentino è stato fotografato mentre segretamente visitava il nuovo stadio Camp Nou. E rispondendo ai giornalisti non ha mai nascosto di voler tornare a Barcellona, un giorno. Ad oggi però non si sa se voglia farlo anche da calciatore, o se parlasse del futuro post-ritiro, come spiega anche Iniesta: "La ferita aperta fra Messi e il Barcellona? Non so se c'è una ferita o no. Non posso aggiungere nulla oltre che rimarcare ciò che Leo significa per il Barça. Questo non cambierà mai, chiunque ci sia, qualunque sia il momento. Non so se c'è una ferita o no, se tornerà ad un certo punto e in qualità di cosa, ma la cosa più importante è ciò che Leo significa per il Barça".

