Marocco, Regragui: "Ci considerano i favoriti, ma non vinciamo la Coppa d'Africa da 50 anni"

Per il Marocco inizia una nuova fase della Coppa d'Africa. Domenica, negli ottavi di finale, gli Atlas Lions affronteranno la Tanzania in una sfida da dentro o fuori che, almeno sulla carta, li vede favoriti. Ma guai a parlare di formalità: la storia recente invita alla prudenza, considerando che il Marocco ha superato un turno a eliminazione diretta una sola volta dal 2004.

Proprio per questo, in conferenza stampa, il ct Walid Regragui ha voluto lanciare un messaggio chiaro allo spogliatoio: “Siamo agli ottavi di finale, è una competizione nuova. Non abbiamo scelta; se vogliamo continuare, dobbiamo vincere questa partita. Conosciamo bene la Tanzania e giocheremo con tutta l’umiltà e il rispetto che dobbiamo a questa squadra. Sarà dura, come sempre”.

Il tecnico ha insistito su un concetto chiave, ribadendolo con forza: “Questa Coppa d’Africa è una questione di umiltà. Tutti ci considerano favoriti, ma il mio compito è ricordare perché il Marocco non vince la Coppa d’Africa da 50 anni: in certi momenti ci è mancata proprio l’umiltà”. Regragui ha poi aggiunto: “Rispetteremo la Tanzania, che si è qualificata e sta sviluppando il suo calcio. Non esistono squadre facili: giocheremo sui nostri punti di forza per non concedere sorprese”.