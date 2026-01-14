Marsiglia, 9 gol nello stadio del Caen. Più di quelli realizzati proprio dal Caen in casa

Con una vittoria travolgente per 9-0 contro il Bayeux, formazione di Régional 1 (sesta divisione francese), il Marsiglia ha lasciato il segno nei sedicesimi di finale di Coppa di Francia. Al punto da stabilire un dato curioso: in una sola partita allo stadio Michel-d’Ornano, l’OM ha realizzato più gol di quanti il Caen ne abbia segnati complessivamente in casa dall’inizio della stagione.

I numeri spiegano bene il paradosso: il Caen ha segnato solo sette reti in otto partite casalinghe di campionato. Un bottino magro, accompagnato da tre vittorie, quattro pareggi e una sconfitta, che racconta le difficoltà offensive della squadra normanna. Il confronto con i nove gol messi a segno dal Marsiglia in una sola sera appare impietoso. Altro dettaglio significativo: il Bayeux eliminato dall’OM era stato proprio la squadra capace di estromettere il Caen nel turno precedente, firmando una clamorosa vittoria per 3-2 contro il più blasonato vicino. Il club normanno, retrocesso in National la scorsa estate dopo l’ultimo posto in Ligue 2, sta vivendo una stagione complicata e occupa attualmente la decima posizione, lontano dalla zona promozione.

Durante la pausa invernale la dirigenza ha deciso di cambiare guida tecnica, affidando la panchina a Gaël Clichy al posto di Maxime D’Ornano. L’ex nazionale francese, alla prima esperienza da allenatore principale, debutterà venerdì a Concarneau. "Ho percepito subito serietà, ambizione e un progetto chiaro", ha spiegato Clichy, convinto che con rigore ed esigente lavoro il Caen possa ritrovare la giusta direzione.