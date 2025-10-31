Marsiglia ancora incompiuto, Riolo: "De Zerbi deve trovare un equilibrio, troppa discontinuità"

Nuova battuta d’arresto per l’Olympique Marsiglia, fermato sul 2-2 dal Angers al Vélodrome nella 10ª giornata di Ligue 1. Un pareggio che pesa, perché impedisce alla squadra di Roberto De Zerbi di avvicinarsi al PSG e alimenta i dubbi sulla reale forza di questo progetto. Per Daniel Riolo, noto commentatore di RMC, il risultato conferma i limiti strutturali dell’OM: "Mi è piaciuta la domanda che qualcuno ha posto De Zerbi: ‘Dobbiamo capire a quale mondo vogliamo appartenere'. L’OM dovrebbe smetterla di paragonarsi al PSG. Nemmeno nel medio periodo potrà competere in quella dimensione".

Secondo Riolo, la squadra deve essere più esigente: "Se vuoi appartenere al mondo dei grandi, non puoi permetterti un primo tempo così disastroso. Contro l’Angers dovevi chiudere la partita, segnare il terzo gol, non sprecare occasioni". Il giornalista critica anche la discontinuità del gioco: "A volte l’OM gioca con intensità, altre volte è molle. E la gestione del turnover resta incomprensibile. De Zerbi deve trovare un equilibrio".

Nonostante le critiche, Riolo invita alla calma: "L’OM merita ancora un po’ di pazienza. È terzo in classifica e in Champions League non è ancora fuori dai giochi". Il prossimo impegno per i marsigliesi sarà sabato ad Auxerre (21:05), prima del delicato match di mercoledì contro l’Atalanta al Vélodrome, che potrebbe già valere una parte importante della stagione europea.