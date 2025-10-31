A Cannes match benefico tra leggende francesi: presenti tanti ex Serie A, Zidane non ha giocato

La Croisette di Cannes è tornata a vibrare ieri per la prima edizione del 'Match des Légendes', un evento benefico che ha visto protagoniste vecchie glorie del pallone e personalità del mondo dello spettacolo. Sebbene Zinédine Zidane, padrino dell’iniziativa, non abbia indossato le scarpette, ha comunque dato il calcio d’inizio simbolico accanto a Nikos Aliagas e posato per la foto di gruppo con tutti i partecipanti.

A guidare l’Équipe des Étoiles c’era Didier Deschamps, che ha schierato una formazione di alto livello con nomi come Christian Karembeu, Steve Mandanda, Ludovic Giuly, Adil Rami e Robert Pirès. Dall’altra parte, le leggende locali del Cannes contavano su ex calciatori della squadra rossonera e bianca come Gaël Clichy, Jonathan Zébina e Sébastien Frey. Tante vecchie conoscenze della Serie A, dunque, hanno preso parte alla partita.

L'incontro, combattuto e spettacolare, si è concluso 3-2 a favore dei "padroni di casa", grazie ai gol di Clichy, Koller e Marsiglia. Non sono mancati momenti di leggerezza e intrattenimento, con la partecipazione del cantante Kendji Girac, che ha aggiunto un tocco musicale alla serata. L’evento ha avuto anche uno scopo benefico, raccogliendo oltre 45.000 euro destinati ad associazioni locali, unendo così nostalgia per il calcio francese e solidarietà.