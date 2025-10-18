Tocca al Barcellona: il programma della Liga, con una protesta silenziosa in atto

Prosegue la nona giornata de La Liga spagnola. Dopo il 2-0 dell'Espanyol di ieri sera contro il Real Oviedo, oggi in campo Siviglia-Maiorca alle 14, poi Barcellona-Girona alle 16.15, Villarreal-Betis alle 18.30 e Atletico Madrid-Osasuna alle 21.

A proposito di Barcellona e Villarreal: è in corso una protesta da parte di tutte le squadre del campionato spagnolo, iniziata ufficialmente ieri: in occasione del calcio d'inizio di Oviedo-Espanyol, i giocatori hanno tardato l'inizio delle contese di 15-20 secondi dopo il fischio del direttore di gara. Il motivo? Far capire il proprio disaccordo per la scelta di far giocare Villarreal-Barcellona (alla 17ma) a Miami. Uno scenario che rivedremo nel corso di tutto il weekend, fatta eccezione per Barcellona-Girona e Villarreal-Betis: i diretti interessati eviteranno di partecipare per non rischiare sanzioni.

9ª GIORNATA

Oviedo - Espanyol 0-2

Siviglia - Maiorca (18 ottobre, 14)

Barcellona - Girona (18 ottobre, 16.15)

Villarreal - Betis (18 ottobre, 18.30)

Atlético Madrid - Osasuna (18 ottobre, 21)

Elche - Athletic (19 ottobre, 14)

Celta - Real Sociedad (19 ottobre, 18.30)

Levante - Rayo Vallecano (19 ottobre, 18.30)

Getafe - Real Madrid (19 ottobre, 21)

Alavés - Valencia (20 ottobre, 21)

LA CLASSIFICA

1. Real Madrid 21

2. Barcellona 19

3. Villarreal 16

4. Betis 15

5. Espanyol 15*

6. Elche 13

7. Athletic Bilbao 13

8. Siviglia 13

9. Atlético Madrid 13

10. Getafe 11

11. Alaves 11

12. Osasuna 10

13. Levante 8

14. Valencia 8

15. Rayo Vallecano 8

16. Real Oviedo 6*

17. Girona 6

18. Celta Vigo 6

19. Real Sociedad 5

20. Maiorca 5

*una partita in più

MARCATORI

9 reti: Mbappé (Real Madrid)

6 reti: Alvarez (Atlético Madrid)

5 reti: Eyong (Levante) e Vinicius (Real Madrid)