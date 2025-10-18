Tocca al Barcellona: il programma della Liga, con una protesta silenziosa in atto
Prosegue la nona giornata de La Liga spagnola. Dopo il 2-0 dell'Espanyol di ieri sera contro il Real Oviedo, oggi in campo Siviglia-Maiorca alle 14, poi Barcellona-Girona alle 16.15, Villarreal-Betis alle 18.30 e Atletico Madrid-Osasuna alle 21.
A proposito di Barcellona e Villarreal: è in corso una protesta da parte di tutte le squadre del campionato spagnolo, iniziata ufficialmente ieri: in occasione del calcio d'inizio di Oviedo-Espanyol, i giocatori hanno tardato l'inizio delle contese di 15-20 secondi dopo il fischio del direttore di gara. Il motivo? Far capire il proprio disaccordo per la scelta di far giocare Villarreal-Barcellona (alla 17ma) a Miami. Uno scenario che rivedremo nel corso di tutto il weekend, fatta eccezione per Barcellona-Girona e Villarreal-Betis: i diretti interessati eviteranno di partecipare per non rischiare sanzioni.
9ª GIORNATA
Oviedo - Espanyol 0-2
Siviglia - Maiorca (18 ottobre, 14)
Barcellona - Girona (18 ottobre, 16.15)
Villarreal - Betis (18 ottobre, 18.30)
Atlético Madrid - Osasuna (18 ottobre, 21)
Elche - Athletic (19 ottobre, 14)
Celta - Real Sociedad (19 ottobre, 18.30)
Levante - Rayo Vallecano (19 ottobre, 18.30)
Getafe - Real Madrid (19 ottobre, 21)
Alavés - Valencia (20 ottobre, 21)
LA CLASSIFICA
1. Real Madrid 21
2. Barcellona 19
3. Villarreal 16
4. Betis 15
5. Espanyol 15*
6. Elche 13
7. Athletic Bilbao 13
8. Siviglia 13
9. Atlético Madrid 13
10. Getafe 11
11. Alaves 11
12. Osasuna 10
13. Levante 8
14. Valencia 8
15. Rayo Vallecano 8
16. Real Oviedo 6*
17. Girona 6
18. Celta Vigo 6
19. Real Sociedad 5
20. Maiorca 5
*una partita in più
MARCATORI
9 reti: Mbappé (Real Madrid)
6 reti: Alvarez (Atlético Madrid)
5 reti: Eyong (Levante) e Vinicius (Real Madrid)
