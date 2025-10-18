Bundesliga, tempo di Klassiker: oggi Bayern-Dortmund. Il programma della 7^ giornata

Prosegue la settima giornata della Bundesliga tedesca. Dopo la sfida vinta dall'Union Berlino ieri sera contro il Borussia Monchengladbach, oggi spazio al big match fra Bayern Monaco e Borussia Dortmund. Vediamo di seguito il programma completo di giornata e la classifica.

7ª GIORNATA

Union Berlino - Borussia Monchengladbach 3-1

Colonia - Augsburg (18 ottobre, 15.30)

Heidenheim - Werder Brema (18 ottobre, 15.30)

Mainz - Bayer Leverkusen (18 ottobre, 15.30)

Lipsia - Amburgo (18 ottobre, 15.30)

Wolfsburg - Stoccarda (18 ottobre, 15.30)

Bayern Monaco - Borussia Dortmund (18 ottobre, 18.30)

Friburgo - Eintracht Francoforte (19 ottobre, 15.30)

St. Pauli - Hoffenheim (19 ottobre, 17.30)

LA CLASSIFICA

1. Bayern Monaco 18

2. Borussia Dortmund 14

3. RB Lipsia 13

4. Stoccarda 12

5. Bayer Leverkusen 11

6. Colonia 10

7. Union Berlino 10*

8. Eintracht 9

9. Amburgo 8

10. Friburgo 8

11. St. Pauli 7

12. Hoffenheim 7

13. Werder Brema 7

14. Augusta 6

15. Wolfsburg 5

16. Magonza 4

17. Heidenheim 3

18. Borussia Monchengladbach 3*

*una partita giocata in più

MARCATORI

11 reti: Kane (Bayern Monaco)

5 reti: Luis Diaz (Bayern Monaco) e Uzun (Eintracht Francoforte)

4 reti: Guirassy (Borussia Dortmund), Asllani (Hoffenheim), Ansah (Union Berlino)

8ª GIORNATA

Werder Brema - Union Berlino (24 ottobre, ore 20.30)

Amburgo - Wolfsburg (25 ottobre, ore 15.30)

Augsburg - Lipsia (25 ottobre, ore 15.30)

Eintracht Francoforte - St. Pauli (25 ottobre, 15.30)

Hoffenheim - Heidenheim (25 ottobre, 15.30)

Borussia Monchengladbach - Bayern Monaco (25 ottobre, 15.30)

Borussia Dortmund - Colonia (25 ottobre, 18.30)

Bayer Leverkusen - Friburgo (26 ottobre, 15.30)

Stoccarda - Mainz (26 ottobre, 17.30)