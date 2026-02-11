Marsiglia-De Zerbi, il tecnico ha deciso di rinunciare all'ultimo anno di contratto

Ulteriori informazioni riguardanti l'addio di Roberto De Zerbi al Marsiglia. Il tecnico italiano, fa sapere RMC Sport, ha rinunciato all'ingaggio dell'ultimo anno di contratto. Il suo accordo, ricordiamo, era fino al 30 giugno 2027. L'emittente francese ha inoltre sottolineato che il tecnico ha chiesto e ottenuto che i suoi sette collaboratori fossero retribuiti in modo più adeguato.