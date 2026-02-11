Sunderland-Liverpool, formazioni ufficiali: panchina per Chiesa
Di seguito le formazioni ufficiali di Sunderland-Liverpool, valida per la 26ª giornata di Premier League:
SUNDERLAND (4-2-3-1): Roefs; Mukiele, Ballard, Alderete, Mandava; Sadiki, Le Fee; Hume, Diarra, Angulo; Brobbey. A disp. Ellborg, Cirkin, Geertruida, Isidor, Mayenda, Mundle, O'Nien, Rigg, Talbi. All. Regis Le Bris.
LIVERPOOL (4-2-3-1): Alisson; Endo, Konate, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Wirtz, Gakpo; Ekitike. A disp. Mamardashvili, Chiesa, Gomez, Jones, Kerkez, Morrison, Ngumoha, Nyoni, Ramsay. All. Arne Slot.
