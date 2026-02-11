Bayern Monaco-Lipsia, le formazioni ufficiali del quarto di finale di DFB-Pokal
Di seguito le formazioni ufficiali di Bayern Monaco-Lipsia, valida per i quarti di finale di DFB-Pokal
BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah, Davies; Kimmich, Pavlovic; Olise, Gnabry, Diaz; Kane. A disp. Urbig, Bischof, Goretzka, Guerreiro, Ito, Karl, Kim, Laimer, Musiala. All. Vincent Kompany.
LIPSIA (4-3-3): Vandervoordt; Baku, Orban, Lukeba, Raum; Schlager, Seiwald, Baumgartner; Diomande, Romulo, Nusa. A disp. Gulacsi, Bakayoko, Banzuzi, Batshiabu, Finkgrafe, Gomis, Gruda, Harder, Henrichs. All. Ole Werner.
