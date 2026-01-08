Pietuszewski l'ultima scoperta, il Porto fa scuola: merito del responsabile scouting Araujo

L’ingaggio di Oskar Pietuszewski è l'ultimo colpo in prospettiva del Porto e porta chiaramente la firma del reparto scouting, guidato dallo scorso luglio da Paulo Araújo, ex responsabile dello stesso settore al Barcellona.

L’impatto del suo lavoro si è visto sin da subito nei reclutamenti dei Dragões: non solo nel dossier relativo al giovane polacco, ma anche in tutti gli altri investimenti. L’obiettivo è individuare giocatori che rispondano alle necessità evidenziate dallo staff tecnico e dalla dirigenza, costruendo una rosa competitiva e al passo coi tempi.

I risultati si riflettono anche sul valore complessivo della squadra. Secondo le valutazioni di Transfermarkt, il valore del Porto è cresciuto da 369,65 milioni di euro a fine stagione 2023/24 agli attuali 425,40 milioni, con un incremento di 55 milioni, pari al 15,1%. Un segnale tangibile dell’efficacia della strategia di scouting e del piano di rafforzamento della squadra. La rosa ha un’età media di 25 anni e 7 mesi, confermando la volontà del club di puntare su giovani di prospettiva senza rinunciare a elementi di esperienza. Questo approccio ha permesso al Porto di rafforzare la propria competitività in patria e in Europa, consolidando la reputazione del club come una fucina di talenti in grado di valorizzare i giovani e trasformarli in pedine strategiche per il presente e il futuro.