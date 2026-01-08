Dalla panchina alla guida di 2 McDonald's: la storia di un ex allenatore di Bundesliga

Un cambio di vita sorprendente per Alexander Nouri. Ex allenatore del Werder Brema nel 2017, il tecnico tedesco ha lasciato il calcio professionistico per mettersi al timone… di due ristoranti McDonald’s. La notizia, rimbalzata con insistenza sulla stampa tedesca negli ultimi giorni, ha destato grande curiosità: Nouri, infatti, era noto per aver guidato il Werder in una straordinaria striscia di dieci partite senza sconfitte nella stagione 2016/17, salvando la squadra dalla retrocessione e portandola addirittura all’ottavo posto in Bundesliga.

Dopo Brema, Nouri ha proseguito la carriera in Germania guidando Ingolstadt e Hertha Berlino, e nel 2022 ha allenato il Kavala in Grecia. Oggi, invece, le sue doti manageriali vengono messe a frutto in un contesto completamente diverso: le due filiali McDonald’s di Herzogenrath, dove coordina il personale e supervisiona l’operatività quotidiana. "Alla fine, i due mondi hanno un obiettivo simile: mobilitare le persone", spiega Nouri al Süddeutsche Zeitung. "Nel calcio si tratta dei giocatori, qui degli impiegati. Ma il principio di base resta lo stesso: capire chi hai di fronte, cosa lo motiva e di cosa ha bisogno per dare il massimo".

Un percorso insolito, che dimostra come competenze come leadership, gestione del gruppo e motivazione siano trasferibili oltre i confini del campo da gioco. Nouri, dunque, continua ad “allenare”, solo in un contesto molto diverso.