Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Martial vola in Messico e raggiunge Sergio Ramos: è del Monterrey fino al 2027

Martial vola in Messico e raggiunge Sergio Ramos: è del Monterrey fino al 2027TUTTO mercato WEB
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Oggi alle 13:41Calcio estero
di Daniele Najjar

Rinforzo di alto profilo per i Rayados di Monterrey, club messicano dove gioca l'ex bandiera del Real Madrid, Sergio Ramos. Ufficiale infatti l'ingaggio dell'attaccante Anthony Martial. Il 29enne francese ha giocato lo scorso anno per l'AEK Atene in Grecia. Il prezzo del trasferimento è di 3,85 milioni di euro.

Di seguito il comunicato del club messicano: "Il Club de Fútbol Monterrey informa i tifosi e i media che l'attaccante francese Anthony Martial si è unito al Rayados de Monterrey a titolo definitivo e con un contratto fino al 2027, con un'opzione per un altro anno.

Martial, nato a Massy, in Francia, e che ha esordito tra i professionisti a 17 anni con l'Olympique Lione nel 2013, è uno degli attaccanti più riconosciuti della sua generazione in Francia.

Anthony ha continuato la sua crescita all'AS Monaco nel 2013, dove ha giocato 70 partite e segnato 15 gol, affermandosi come uno dei giocatori più promettenti del calcio europeo. In quel club, ha giocato al fianco di Lucas Ocampos, attualmente giocatore del Rayados.

Le sue qualità come la velocità, la tecnica individuale e la versatilità come attaccante, lo hanno portato nel 2015 al Manchester United in Inghilterra, uno dei club più importanti al mondo, con cui ha giocato 317 partite, segnato 90 gol e vinto titoli come la UEFA Europa League (2016-17), la FA Cup (2015-2016 e 2023-24), la EFL Cup (2016-2017 e 2022-23) e la FA Community Shield (2016).

Con il Manchester United, nel 2015 gli è stato conferito il premio Golden Boy, che premia il miglior giovane calciatore d'Europa, unendosi a una lista storica di stelle mondiali come Wayne Rooney, Lionel Messi, Cesc Fábregas, Sergio Agüero, Mario Götze, Paul Pogba, Kilian Mbappé, Erling Haaland, Jude Bellingham e Lamine Yamal, tra gli altri. Nel 2022 è stato ceduto in prestito al Siviglia FC in Spagna, dove ha giocato 12 partite della Liga e dell'Europa League, e successivamente ha continuato la sua carriera in Grecia con l'AEK Atene, dove ha collezionato 24 presenze, segnando 9 gol e fornendo due assist durante la stagione 2024-2025.

Ha giocato per la nazionale francese fin dalle selezioni giovanili, giocando nelle categorie Under 16, Under 17, Under 18, Under 19 e Under 21. Ha vinto gli Europei Under 16 nel 2013. Ha collezionato 30 presenze con la nazionale francese, segnando due gol. Ha vinto la UEFA Nations League nel 2020-21 ed è arrivato secondo agli Europei del 2016.

Anthony, che sarà il primo giocatore francese nella storia del Club, arriva al Rayados con una vasta esperienza nei principali campionati europei e una grande capacità di fare la differenza nell'attacco dell'Albiazul. Il suo talento, la sua velocità e la sua capacità di concludere nei momenti chiave saranno una risorsa preziosa per la squadra nel tentativo di raggiungere i propri obiettivi. Benvenuto a Monterrey, Anthony!".

Articoli correlati
AEK Atene, Martial verso il Monterrey: l'attaccante svolgerà a breve le visite mediche... AEK Atene, Martial verso il Monterrey: l'attaccante svolgerà a breve le visite mediche
Sirene messicane per Martial, ma c'è il nodo ingaggio. Il francese rischia di restare... Sirene messicane per Martial, ma c'è il nodo ingaggio. Il francese rischia di restare all'AEK
Martial resuscita all'AEK Atene: l'ex United spezza un digiuno che durava da quasi... Martial resuscita all'AEK Atene: l'ex United spezza un digiuno che durava da quasi un anno
Altre notizie Calcio estero
Chelsea e Arsenal si contendono la rivelazione 15enne dell'Ecuador: Ordóñez conteso... Chelsea e Arsenal si contendono la rivelazione 15enne dell'Ecuador: Ordóñez conteso
Luis Enrique con il tutore dopo la caduta in bici: "Alleno lo stesso, non cambia... Luis Enrique con il tutore dopo la caduta in bici: "Alleno lo stesso, non cambia nulla"
Porto a punteggio pieno, Farioli frena: "Ora sembriamo biondi con gli occhi azzurri..."... Porto a punteggio pieno, Farioli frena: "Ora sembriamo biondi con gli occhi azzurri..."
Martial vola in Messico e raggiunge Sergio Ramos: è del Monterrey fino al 2027 UfficialeMartial vola in Messico e raggiunge Sergio Ramos: è del Monterrey fino al 2027
Arsenal-Forest, riecco Postecoglou: "Per me era insolito trovarmi senza lavoro" Arsenal-Forest, riecco Postecoglou: "Per me era insolito trovarmi senza lavoro"
Riparte la Premier, le formazioni ufficiali di Arsenal-Forest: Ndoye sfida Gyokeres... Riparte la Premier, le formazioni ufficiali di Arsenal-Forest: Ndoye sfida Gyokeres
Pavard, prima con gol al Marsiglia: "Sono arrivato in fretta, ma mi sento bene" Pavard, prima con gol al Marsiglia: "Sono arrivato in fretta, ma mi sento bene"
Barcellona, malessere per Yamal: in dubbio per Valencia, giovedì c'è la Champions... Barcellona, malessere per Yamal: in dubbio per Valencia, giovedì c'è la Champions
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus, in arrivo il rinnovo di Yildiz fino al 2030. Il punto su Vlahovic. Inter, per il futuro nuovo assalto a Koné? Per la difesa monitorati Koulierakis e Upamecano. Napoli, per gennaio c’è l’ipotesi Martinez
Le più lette
1 Milan-Bologna, le probabili formazioni: ancora attacco Pulisic-Gimenez, Cambiaghi più di Rowe
2 Juventus-Inter, le probabili formazioni: tocca a Koopmeiners, Mkhitaryan insidia Sucic
3 Cuadrado guadagnava 5,5 milioni alla Juventus. Anche per questo non c'è stato rinnovo
4 Serie A, 3^ giornata LIVE: Juve, c'è Vlahovic dal 1'. Dubbio Sucic-Mkhitaryan
5 Como-Genoa, le probabili formazioni: Morata scalpita ma Douvikas resta favorito
Ora in radio
Repliche 13:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, 3^ giornata LIVE: Juve, c'è Vlahovic dal 1'. Dubbio Sucic-Mkhitaryan
Immagine top news n.1 Atalanta, Lookman non convocato. Juric: "Situazione spiacevole. Voglio altro a livello umano"
Immagine top news n.2 Milan, Allegri: "Rabiot sta bene fisicamente, valuteremo. Nkunku è quello più indietro"
Immagine top news n.3 Da Cagliari-Parma a Como-Genoa, passando per Juve-Inter: le probabili della 3^ giornata
Immagine top news n.4 Chivu lancia Akanji e va a Torino con l'Inter di Inzaghi. Poi difende Bisseck e Calhanoglu
Immagine top news n.5 Juventus, Tudor con il dubbio trequartista allontana le tensioni: "È la terza, ne mancheranno 35"
Immagine top news n.6 Roma, Soulé: "Mi sono allenato con Dybala, vedremo se Gasperini ci metterà dall'inizio"
Immagine top news n.7 Juve, Tudor: "Giocheremo anche con due punte. Zhegrova out nelle prossime due"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Come un anno fa, l'Atalanta è pronta al secondo grande recupero di Lookman Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 A chi servono De Sciglio, Pjanic e Ziyech? Come stanno i principali svincolati
Immagine news podcast n.2 Il Milan e il mercato di gennaio: in difesa nuovo assalto a Joe Gomez? I dubbi sul futuro di Gimenez
Immagine news podcast n.3 La gara di Debrecen rimetterà in discussione le certezze del CT sulla difesa a quattro?
Immagine news podcast n.4 La probabile di Israele ai raggi X: tutto ciò che c'è da sapere sugli avversari dell'Italia
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Braglia: "Inter, Chivu a rischio. Como, le parole di Fabregas irrispettose"
Immagine news Serie A n.2 De Paola: "Inter, Chivu ha paura. Milan, Maignan via? Non è un leader"
Immagine news Serie C n.3 Calcagno (AIC): "Si parla tanto dei problemi della Lega Pro, ma si è stabilizzata"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Udinese, Gueye: "Ho guardato molti video di Sanchez. Sono qui per aiutare la squadra"
Immagine news Serie A n.2 Inter, offerta tutt'altro che faraonica dall'Al-Hilal per Ausilio. Ma la partita non è chiusa
Immagine news Serie A n.3 Verona, Zanetti punta la Cremonese: "Abbiamo lavorato bene. Gagliardini, che condizione"
Immagine news Serie A n.4 Il Cagliari celebra le 200 presenze in rossoblù di Deiola: donata una maglia da Giulini
Immagine news Serie A n.5 Genoa, Vieira: "Contento siano rimasti tutti dopo il mercato. Gronbaek? Buone notizie"
Immagine news Serie A n.6 Il Como ospita il Genoa, a breve Fabregas presenta la gara in conferenza stampa
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Juve Stabia-Reggiana, le formazioni ufficiali: esordio dal 1' per Correia. C'è anche Rozzio
Immagine news Serie B n.2 Pescara-Venezia, le formazioni ufficiali: tra i lagunari, a sorpresa la mossa Kike Perez
Immagine news Serie B n.3 Padova-Frosinone, le formazioni ufficiali: Cittadini in campo dal 1'. Veneti con due punte
Immagine news Serie B n.4 Modena-Bari, le formazioni ufficiali: Gliozzi dal 1'. Caserta risponde con il tridente
Immagine news Serie B n.5 Virtus Entella, Chiappella: "Mantova squadra consolidata. Ma abbiamo qualità per fargli male"
Immagine news Serie B n.6 Palermo, trasferta a Bolzano vietata ai tifosi. Il club: "Amareggiati, ma il cuore vincerà sempre"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Juve NG all'esame capolista. Brambilla: "Arezzo rosa solida. Ma tutto dipenderà da noi"
Immagine news Serie C n.2 Picerno, De Luca: "Con questa mentalità possiamo fare un buon campionato"
Immagine news Serie C n.3 Casarano, Di Bari: "Il Girone C quest’anno è uno dei più difficili degli ultimi dieci anni"
Immagine news Serie C n.4 Alcione Milano, Cusatis: "Approcciare le partite allo stesso modo. Con rispetto e atteggiamento"
Immagine news Serie C n.5 Monopoli, Colombo: "Gli episodi hanno inciso. Bene non concedere nulla all'avversario"
Immagine news Serie C n.6 Crotone, Longo: "Ci è mancato quel guizzo che avrebbe legittimato una vittoria meritata"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women's Cup, 3ª giornata - La Juventus vince, ma non è ancora in semifinale
Immagine news Calcio femminile n.2 Spugna: "Emozionato di tornare al Tre Fontane. In estate c'erano City, Real e Galatasaray"
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women’s Cup, si chiude la fase a gironi: Roma-Sassuolo scontro la vertice
Immagine news Calcio femminile n.4 Soncin: "Estate molto bella per le nazionali femminili. Mandato un messaggio importante"
Immagine news Calcio femminile n.5 Salvatori Rinaldi: "A Terni applico cosa ho imparato a Firenze. Milan? Un sogno realizzato"
Immagine news Calcio femminile n.6 La UEFA stanzia un milione di euro per le finaliste della Women's Nations League
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.161 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Michelangelo Rampulla: il portiere col vizio del gol. E con la Juve nel cuore Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Esaltarsi per due vittorie con Estonia e Israele ci fa capire come siamo messi…