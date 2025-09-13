Ufficiale Martial vola in Messico e raggiunge Sergio Ramos: è del Monterrey fino al 2027

Rinforzo di alto profilo per i Rayados di Monterrey, club messicano dove gioca l'ex bandiera del Real Madrid, Sergio Ramos. Ufficiale infatti l'ingaggio dell'attaccante Anthony Martial. Il 29enne francese ha giocato lo scorso anno per l'AEK Atene in Grecia. Il prezzo del trasferimento è di 3,85 milioni di euro.

Di seguito il comunicato del club messicano: "Il Club de Fútbol Monterrey informa i tifosi e i media che l'attaccante francese Anthony Martial si è unito al Rayados de Monterrey a titolo definitivo e con un contratto fino al 2027, con un'opzione per un altro anno.

Martial, nato a Massy, in Francia, e che ha esordito tra i professionisti a 17 anni con l'Olympique Lione nel 2013, è uno degli attaccanti più riconosciuti della sua generazione in Francia.

Anthony ha continuato la sua crescita all'AS Monaco nel 2013, dove ha giocato 70 partite e segnato 15 gol, affermandosi come uno dei giocatori più promettenti del calcio europeo. In quel club, ha giocato al fianco di Lucas Ocampos, attualmente giocatore del Rayados.

Le sue qualità come la velocità, la tecnica individuale e la versatilità come attaccante, lo hanno portato nel 2015 al Manchester United in Inghilterra, uno dei club più importanti al mondo, con cui ha giocato 317 partite, segnato 90 gol e vinto titoli come la UEFA Europa League (2016-17), la FA Cup (2015-2016 e 2023-24), la EFL Cup (2016-2017 e 2022-23) e la FA Community Shield (2016).

Con il Manchester United, nel 2015 gli è stato conferito il premio Golden Boy, che premia il miglior giovane calciatore d'Europa, unendosi a una lista storica di stelle mondiali come Wayne Rooney, Lionel Messi, Cesc Fábregas, Sergio Agüero, Mario Götze, Paul Pogba, Kilian Mbappé, Erling Haaland, Jude Bellingham e Lamine Yamal, tra gli altri. Nel 2022 è stato ceduto in prestito al Siviglia FC in Spagna, dove ha giocato 12 partite della Liga e dell'Europa League, e successivamente ha continuato la sua carriera in Grecia con l'AEK Atene, dove ha collezionato 24 presenze, segnando 9 gol e fornendo due assist durante la stagione 2024-2025.

Ha giocato per la nazionale francese fin dalle selezioni giovanili, giocando nelle categorie Under 16, Under 17, Under 18, Under 19 e Under 21. Ha vinto gli Europei Under 16 nel 2013. Ha collezionato 30 presenze con la nazionale francese, segnando due gol. Ha vinto la UEFA Nations League nel 2020-21 ed è arrivato secondo agli Europei del 2016.

Anthony, che sarà il primo giocatore francese nella storia del Club, arriva al Rayados con una vasta esperienza nei principali campionati europei e una grande capacità di fare la differenza nell'attacco dell'Albiazul. Il suo talento, la sua velocità e la sua capacità di concludere nei momenti chiave saranno una risorsa preziosa per la squadra nel tentativo di raggiungere i propri obiettivi. Benvenuto a Monterrey, Anthony!".