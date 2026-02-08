Cinquina Bayern, Kompany: "Bisogna rimanere concentrati, attenzione tutta sul Lipsia"

Il tecnico del Bayern Monaco Vincent Kompany ha commentato così, ai canali ufficiali del club, il successo per 5-1 ottenuto contro l'Hoffenheim: "Forse sarebbe stato perfetto se fosse finita 5-0 o 6-0. Ma rispettiamo l'Hoffenheim e sapevamo che era una buona squadra, quindi questo risultato è positivo. Non volevamo molto di più da questa partita, e siamo dove dobbiamo essere.

Ora la nostra attenzione è tutta sul Lipsia. Se le cose si rilassano un po' per due o tre minuti, la nostra squadra torna subito in gioco, che si tratti di contropiedi, calci d'angolo, calci piazzati, possesso palla o cross in area. Rimangono pericolosi, sempre affamati di attacco. Certo, si cerca di trovare un equilibrio, ma quando si segnano così tanti gol, bisogna supportarli.

Ho molta esperienza in questo tipo di situazioni, in cui alla fine si può vincere qualcosa. Bisogna rimanere concentrati. Che si ottengano tre punti, che si faccia una buona o una cattiva prestazione, bisogna lasciarsi tutto alle spalle immediatamente e dare di nuovo il massimo nella partita successiva. È così che a volte si entra in un flusso, in un ritmo. La gente pensa sempre che dobbiamo vincere tutto. Certo, lo vogliamo, ma così come gli altri. Io guardo sempre il lato positivo".