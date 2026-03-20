Mbappe convocato da Deschamps, il Real preoccupato e la stampa spagnola si divide

A Madrid tornano a serpeggiare malumore e preoccupazione per Kylian Mbappé. Il fuoriclasse francese, autore di una stagione straordinaria (38 gol e 6 assist), ma condizionata da qualche problema fisico nelle ultime settimane, è stato convocato da Didier Deschamps per gli impegni della nazionale contro Brasile e Colombia.

Una scelta che il CT ha motivato così: "C’è una partita importante contro l’Atletico e dovrebbe giocare. Il protocollo è stato rispettato, ci siamo sentiti spesso. Non era obbligato a venire, ma lui voleva esserci da giocatore". Parole che sottolineano la volontà del numero 10, ma anche un equilibrio delicato con il club spagnolo. In Spagna, infatti, la decisione divide. Marca non si sorprende e sottolinea come la presenza di Mbappé negli Stati Uniti fosse quasi scontata, anche per ragioni commerciali legate agli sponsor. Più prudente AS, che evidenzia i rischi in un momento chiave della stagione, con Liga e Champions - dove incombe il Bayern Monaco - alle porte.

Ancora più duro il commento de El Chiringuito: "È una vergogna", pur ammettendo che il Real non ostacolerà la partenza del giocatore. Anche Sport parla apertamente di tensione a Valdebebas: lo staff medico dei blancos, già sotto accusa per la gestione dell'infortunio, teme ricadute, soprattutto dopo le immagini del giocatore che toccava ripetutamente il ginocchio nel riscaldamento. La sensazione è chiara: tra esigenze sportive ed interessi economici, il caso Mbappé è tutt’altro che chiuso. E mentre la sosta internazionale si avvicina, a Madrid il sorriso ha lasciato spazio alla paura.