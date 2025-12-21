Mbappé eguaglia CR7 ed esulta col 'Siu': "Volevo omaggiarlo. Mi ha aiutato, è il mio idolo"

Era ciò che voleva e alla fine l’ha ottenuto. Kylian Mbappé è partito titolare ed è rimasto in campo per tutti e 90 i minuti nel match giocato e vinto contro il Siviglia nonostante non sia al top fisicamente. E il motivo è solo uno: il record di 59 reti in un anno solare con la maglia del Real Madrid di Cristiano Ronaldo. Il numero 10 francese era a quota 58 ma il penalty trasformato nel finale gli ha permesso di eguagliare il suo idolo nel giorno del suo 27esimo compleanno.

“È un giorno speciale, è il mio compleanno” ha commentato Mbappé ai microfoni ufficiali del club, che ha voluto rendere omaggio a CR7 esultando con il suo ’Siu’ ormai divenuto un vero e proprio simbolo. “Raggiungere questo record è incredibile. Ronaldo è il mio idolo, il migliore nella storia del Real Madrid, un punto di riferimento per il calcio mondiale... Ho voluto fargli un omaggio nell'esultanza. È sempre stato gentile con me, aiutandomi ad adattarmi al Real Madrid. Abbiamo parlato molto. È stato bello. Ho la mia esultanza, ma ho voluto farla come la sua, per dedicarla a lui. Ho un ottimo rapporto con Cristiano”.

Sulla partita Mpabbé ha aggiunto: “Sapevamo che nelle ultime partite avevamo faticato a vincere, a giocare bene. Finire l'anno con una vittoria è importante per noi. Ora è il momento di una pausa per riposare e trascorrere del tempo con le nostre famiglie, e poi torneremo a vincere titoli nel 2026. Prima c'è la Supercoppa di Spagna, che si avvicina e dobbiamo essere pronti".

Sul sostegno del Bernabeu, infine chiosa: “I madrileni, quelli del Bernabéu e quelli di tutto il mondo, sono sempre stati con noi. Noi daremo la vita per questo stemma. Non devono essere solo parole; vogliamo prenderci cura di questo stemma e della grande storia del Real Madrid".