Mbappé, l'infortunio al ginocchio preoccupa: problema cronico, mai fuori così a lungo

Kylian Mbappé sta vivendo la stagione più complicata della sua carriera dal punto di vista medico. Il fuoriclasse francese ha collezionato appena 42 giorni di assenza nei suoi ultimi tre anni al PSG, trovarsi oggi fermo ai box del Real Madrid invece per la quinta volta in soli tre mesi. Un’esperienza destabilizzante, restando incatenato all'infermeria 53 giorni, polverizzando il precedente record negativo della stagione 2019-20.

Peccato che la squadra di Arbeloa si trovi nel momento della stagione più cruciale, con varie competizioni aperte e partite in programma, mentre KM10 si troverebbe - secondo quanto riferito da MARCA - in uno stato di profonda irritazione e sconcerto. Lo scorso 7 dicembre, dopo un colpo preso con il Celta Vigo, l'incipit del calvario al ginocchio sinistro: da quel momento si sono susseguiti stop, ricadute, rientri forzati. E con l'Alaves ha riportato un problema al legamento laterale esterno. Sarebbero servite 3 settimane di riposo, invece con la Supercoppa alle porte è volato in Arabia dopo soli 11 giorni di fermo.

Risultato? Situazione aggravata e solo pochi minuti in campo. Al momento Mbappe ha saltato 6 partite chiave, comprese sfide decisive contro Manchester City, Atlético Madrid, Real Sociedad e l'ultima contro il Benfica ai playoff di Champions League. Finora la guarigione completa non c'è stata e ora il francese di 27 anni si ritrova alle prese con un problema cronico, ben lontano dal top della forma. Sta al Real Madrid ora recuperarlo al pieno delle forze per il rush finale della stagione. Con il Mondiale 2026 da non mancare.