Meglio guardare la serie inglese minore, Guardiola ride: "PSG-Bayern? Che gara disastrosa"

Il tecnico del Manchester City, Pep Guardiola, ha risposto a chi sostiene che il calcio dovrebbe essere giocato in modo più aperto, citando la spettacolare semifinale di andata di Champions League tra PSG e Bayern Monaco: "È bello. È l'essenza del calcio. Ma io e te non siamo uguali. Il calcio è questo: ognuno ha il suo stile. È stata una bella partita, così come lo è stata Atletico Madrid-Arsenal", ha aggiunto, tra il 5-4 del Parco dei Principi e l'1-1 del Metropolitano.

"Certamente, quando vedi segnare nove gol in una semifinale, è fantastico. Il calcio deve essere accettato in modi diversi", ha detto Guardiola. Ma casualità, Guardiola non era presente al super match di Parigi, visto che la stessa sera è stato paparazzato sugli spalti ad assister dal vivo a Stockport-Port Vale, gara di serie minore inglese. La stessa sera: "Il giorno prima ho guardato il calendario, ho visto PSG-Bayern Monaco e ho pensato: 'Bah, che partita disastrosa sarà'. Gli allenatori non sono bravi, Luis Enrique e Vini (Kompany, ndr)...", la battuta lanciata.

Salvo poi motivare la scelta presa: "Scherzi a parte, sono innamorato del calcio inglese e ho deciso di andare a Stockport. La prossima stagione, quando il Bayern giocherà contro la mia ex squadra, sarò in prima fila sul divano", ha garantito Guardiola.