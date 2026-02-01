Tegola Arsenal, Merino deve operarsi: "Lesione ossea al piede destro, out a lungo"

Brutte notizie per la capolista della Premier League. L'Arsenal dovrà infatti rinunciare per parecchie settimane a Mikel Merino, vero jolly della squadra di Arteta. Questo il comunicato: "A seguito di un infortunio al piede subito verso la fine della partita contro il Manchester United lo scorso 25 gennaio, ulteriori accertamenti e valutazioni specialistiche hanno confermato che Mikel Merino ha subito una lesione ossea al piede destro.

Il centrocampista sarà sottoposto a intervento chirurgico nei prossimi giorni e inizierà poi il relativo programma di recupero e riabilitazione. Merino sarà quindi fuori per un periodo prolungato, con l’obiettivo di tornare ad allenarsi a pieno regime prima della fine della stagione. Tutta la squadra e lo staff sono completamente concentrati nel supportare Mikel affinché possa recuperare nel migliore dei modi e tornare in piena forma il prima possibile".