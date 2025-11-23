Real Madrid, Perez saluta Modric: "Un onore averlo visto giocare con la nostra maglia"

Questa mattina, presso il padiglione di basket del Real Madrid City a Valdebebas, si è tenuta l'Assemblea Generale Ordinaria in cui il patron del club Florentino Perez ha presentato i risultati dell'esercizio finanziario 2024/25. Questi alcuni passaggi del Presidente spagnolo: "Il club è stato un esempio di stabilità istituzionale. E questo ha permesso al Real Madrid di guidare le classifiche internazionali: è il club più prezioso al mondo, secondo Forbes, il club con la migliore reputazione al mondo... Un motivo di orgoglio per i 98.272 soci del Real Madrid. Ma anche per tutti i tifosi. È grazie alla vostra dedizione che questo club è il più decorato al mondo".

Perez ha poi elogiato la squadra: "La scorsa stagione abbiamo gareggiato fino alla fine in ogni competizione. È stato difficile, con infortuni gravi che ci hanno impedito di contare su Carvajal o Militao per quasi tutta la stagione. O su Ceballos, Camavinga o Mendy, che abbiamo perso per buona parte. Quest'anno abbiamo anche ingaggiato Xabi Alonso, che incarna i valori del Real Madrid. Ha vinto tutto con questo club e ha fatto la storia con il Bayer Leverkusen. E abbiamo ingaggiato grandi giocatori, come Trent, una leggenda del Liverpool che ha vinto nove titoli con i Reds. Come Dean Huijsen e Álvaro Carreras. Sono sicuro che continueranno a regalarci gioia. Si è unito anche Mastantuono, il più giovane giocatore a debuttare con l'Argentina in una partita ufficiale".

C'è stato poi il ringraziamento ad Ancelotti, Modric e Lucas Vasquez: "E' l'allenatore più decorato della nostra storia con 15 titoli. Si è guadagnato il nostro affetto per sempre, perché rappresenta i valori del Real Madrid. Grazie, Carlo. Questo sarà sempre il club della tua vita. Modric appartiene al cuore del Real Madrid. Rispettato da tutti, rivali e tifosi. È il giocatore più decorato della nostra storia, con 28 titoli. Caro Luka, grazie per il tuo calcio. È stato un onore vederti giocare con questa maglia. E la nostra gratitudine va a uno dei talenti cresciuti in casa, Lucas Vázquez. Ha concluso la sua carriera qui dopo aver conquistato il cuore di tutti i madridisti. Se ne va da leggenda, con 23 titoli. Lucas Vázquez ha dato tutto per il nostro stemma. I madridisti non dimenticheranno mai la sua dedizione o la sua camminata fino al dischetto del rigore nell'Undécima, a San Siro".