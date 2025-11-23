Guardiola shock, prende a pugni la panchina per il 2-1 del Newcastle contro il Manchester City

Non è stato il sorpasso in classifica subito dal Chelsea e lo scivolone al terzo posto, a -1 da Maresca e i Blues, a mandare su tutte le furie Pep Guardiola ieri. No, l'allenatore spagnolo dopo la sconfitta rimediata al St. James' Park dal Newcastle non ci ha pensato due volte e colto dalla rabbia si è scagliato contro l'arbitro della partita, il centrocampista dei Magpies Bruno Guimaraes e addirittura un cameraman, per aver ripreso la scena.

Collera montata in tutta la durata del match, tra polemiche arbitrali con rigori mancati e reclamati dalla panchina dei citizens, passando ai dubbi sul fallo ricevuto da Gianluigi Donnarumma prima del secondo gol di Barnes. Così come sulla possibile posizione di fuorigioco di Guimaraes nella costruzione dell’azione. Ma su apposita revisione al VAR, la rete è stata convalidata.

Eppure, prima delle reazioni furenti in seguito al triplice fischio e al ko per 2-1, le telecamere hanno ripreso Pep Guardiola comunque fuori di sé in altri momenti. Uno su tutti quando Harvey Barnes (MVP della gara e del Newcastle) ha portato in vantaggio i Magpies grazie alla sua doppietta personale e il tecnico dei citizens pare abbia ripetutamente colpito il suo seggiolino in panchina.