Nuovo stop per Neymar? Il brasiliano non si è allenato per dei fastidi al ginocchio

Neymar è di nuovo alle prese con problemi fisici? L’attaccante brasiliano non si è allenato nella giornata di ieri nel centro sportivo del Santos, il CT Rei Pelé, come riferito da Globo Esporte. Dopo la gara contro il Mirassol ha lamentato un fastidio al ginocchio, motivo per cui si è limitato a svolgere lavoro in palestra.

La società intende lasciarlo a riposo nella sfida di lunedì contro l’Internacional, in programma a Porto Alegre, per evitare che il disturbo possa peggiorare, anche se gli esami non hanno evidenziato alcuna lesione. L’obiettivo è recuperarlo per l’incontro di venerdì e per le ultime partite del Brasileirao, fondamentali per evitare la retrocessione.

Nelle tre gare più recenti Neymar era sempre partito titolare: vittoria contro il Palmeiras per 1-0, sconfitta con il Flamengo per 3-2 e pareggio per 1-1 contro il Mirassol. Lo staff non ha però ancora confermato ufficialmente il suo forfait per la trasferta di Porto Alegre. Il Santos occupa attualmente il 16° posto in campionato con 37 punti e nove vittorie, appena sopra la zona rossa. L’Internacional, invece, è 15° con 40 punti e dieci successi.