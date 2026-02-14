Monaco, che guaio prima del derby Champions col PSG: Akliouche va ko ed è in dubbio

La vittoria contro il Nantes ha portato punti pesanti in classifica, ma ha lasciato anche una scia di preoccupazione in casa Monaco. L’uscita anticipata di Maghnes Akliouche, costretto ad abbandonare il campo prima dell’intervallo, rischia infatti di pesare in vista dell’andata dei playoff di Champions League contro il Paris Saint-Germain, in programma martedì allo Stade Louis-II.

Il centrocampista francese ha accusato un problema all’anca nei primi minuti del match, resistendo fino al 43’ prima di alzare bandiera bianca. A fine gara l’allenatore Sébastien Pocognoli ha spiegato la situazione senza nascondere i dubbi: “Ha subito un infortunio muscolare. Si è storto l’anca su un retropassaggio sbagliato e il movimento non è stato corretto. Valuteremo il dolore domani. Non so ancora se potrà esserci martedì”.

Pocognoli ha poi voluto sottolineare l’atteggiamento del giocatore: “Maghnes non è il tipo che chiede il cambio. Non fa parte della sua mentalità. Speriamo non sia nulla di grave, anche perché quest’anno la lista degli infortuni non ci ha aiutato”. Il rammarico è doppio, visto l’avvio positivo del numero 21: “Stava giocando bene, era deciso nelle scelte”.

Nonostante un secondo tempo meno brillante, il successo contro il Nantes avvicina il Monaco alle zone europee e offre fiducia in vista della sfida col PSG, reduce invece dalla sconfitta per 3-1 contro il Rennes. Ora, però, l’attenzione è tutta sulle condizioni di Akliouche: la sua presenza potrebbe fare la differenza.