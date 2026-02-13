Monaco, 3-1 al Nantes prima del derby di Champions contro il PSG: bis di Adingra
Altro 3-1 nel secondo anticipo della 22^ giornata della Ligue 1 francese. Dopo quello rifilato dal Rennes al Paris Saint-Germain, è il turno del Monaco, avversario dei parigini nel playoff di Champions League, che ha la meglio con lo stesso risultato sul Nantes. Con questo risultato il Monaco si porta al settimo posto in classifica, in attesa dei risultati delle rivali.
I risultati di stasera
Rennes-Paris Saint-Germain 3-1
34' Tamari (R), 69' Lepaul (R), 71' Dembele (P), 81' Embolo (R)
Monaco-Nantes 3-1
25' e 28' Adingra (M), 30' Zakaria (M), 45+1 Centonze (N)
Il programma completo della 22^ giornata della Ligue 1 francese.
Venerdì 13 febbraio:
Rennes-PSG 3-1
Monaco-Nantes 3-1
Sabato 14 febbraio:
Marsiglia-Strasburgo
Lille-Brest
Paris FC-Lens
Domenica 15 febbraio:
Le Havre-Tolosa
Lorient-Angers
Metz-Auxerre
Lione-Nizza
La classifica in Ligue 1
1. PSG – 51 punti (22 partite giocate)
2. Lens – 49 (21)
3. Lione – 42 (21)
4. Olympique Marsiglia – 39 (21)
5. Rennes – 34 (22)
6. Lilla – 33 (21)
7. Monaco – 31 (22)
8. Racing Strasburgo – 30 (21)
9. Tolosa – 30 (21)
10. Angers – 29 (21)
11. Lorient – 28 (21)
12. Brest – 26 (21)
13. Le Havre – 23 (21)
14. Nizza – 23 (21)
15. Paris – 22 (21)
16. Auxerre – 14 (21)
17. Nantes – 14 (22)
18. Metz – 13 (21)