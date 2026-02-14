Tensione tra tifosi di PSG e OM: rissa evitata a Marsiglia, ultras fermati dalla polizia

La rivalità tra Olympique Marsiglia e Paris Saint-Germain si accende anche quando non ci sono in programma sfide tra le due squadre. Nonostante il divieto di trasferta imposto ai tifosi dell’OM, alcuni gruppi di ultras hanno provato a dare seguito allo scontro lontano dal campo, trovando però l’immediata reazione delle forze dell’ordine.

Secondo quanto riportato da La Provence, sabato mattina una quindicina di sostenitori del PSG si è mossa in treno verso Marsiglia, con l’intenzione di proseguire poi per Nîmes, dove nel pomeriggio era in programma la gara di National 2 tra Nîmes e Tolone. Alla stazione di Saint-Charles, però, ad attenderli c’era un gruppo più numeroso di tifosi marsigliesi, pronti allo scontro.

L’intervento della polizia è stato rapido e deciso: gli agenti hanno utilizzato gas lacrimogeni per disperdere i presenti e impedire il contatto tra le due fazioni. Il bilancio parla di alcuni arresti tra gli ultras dell’OM – tra tre e cinque, a seconda delle fonti ufficiali – mentre ai tifosi del PSG è stato ordinato di rientrare immediatamente a Parigi.