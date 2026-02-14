Bundesliga, il Bayern Monaco non perdona: 3-0 a Brema, poker del Leverkusen
Risposta roboante del Bayern Monaco, che dopo il 4-0 del Borussia Dortmund di ieri non si intimidire e riporta a sei le lunghezze di vantaggio in classifica grazie al comodo 3-0 di Crema. Ancora meglio fa il Bayer Leverkusen, che sommerge il St. Pauli con 4 gol: di seguito risultati e classifica della Bundesliga.
Venerdì 13 febbraio
Borussia Dortmund-Mainz 4-0
Sabato 14 febbraio
Amburgo-Union Berlino 3-2
Eintracht Francoforte-Borussia Monchengladbach 3-0
Werder Brema-Bayern Monaco 0-3
Hoffenheim-Friburgo 3-0
Bayer Leverkusen-St. Pauli 4-0
18.30 Stoccarda-Colonia
Domenica 15 febbraio
15:30 Augusta-Heidenheim
17:30 Lipsia-Wolfsburg
La classifica
1. Bayern Monaco – 57 punti (22 partite giocate)
2. Borussia Dortmund – 51 (22)
3. Hoffenheim – 45 (22)
4. RB Lipsia – 39 (21)
5. Stoccarda – 39 (21)
6. Leverkusen – 39 (21)
7. Eintracht Francoforte – 31 (22)
8. Friburgo – 30 (22)
9. Union Berlino – 25 (22)
10. Amburgo – 25 (21)
11. Colonia – 23 (21)
12. Borussia M’Gladbach – 22 (22)
13. Augusta – 22 (21)
14. Mainz – 21 (22)
15. Wolfsburg – 19 (21)
16. Werder Brema – 19 (22)
17. FC St. Pauli – 17 (22)
18. Heidenheim – 13 (21)