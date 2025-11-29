Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Monaco, scalpo al PSG con Minamino. De Zerbi sogna il sorpasso in vetta

Monaco, scalpo al PSG con Minamino. De Zerbi sogna il sorpasso in vettaTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Daniele Najjar
Oggi alle 18:57Calcio estero
Daniele Najjar

Basta un gol di Minamino al 68' al Monaco per avere la meglio sul Paris Saint-Germain: la squadra di Pocognoli passa 1-0 fermando la corsa della capolista. Spazio anche all'ex Juventus Paul Pogba, entrato all'85' dopo l'esordio in campionato della scorsa settimana. Ultimi dieci minuti di gara in 10 contro 11: il Monaco ha pagato l'espulsione di Kehrer, resistendo però agli assalti dei rivali.

Una vittoria che porta il Monaco a quota 23, momentaneamente al quinto posto in coabitazione con il Lille. La frenata del PSG può permettere alle inseguitrici di approfittarne: il Marsiglia di De Zerbi (che stasera affronta il Tolosa alle 21.05) ed il Lens (che domani affronta l'Angers) sono al momento al secondo posto a -2. Vediamo di seguito i risultati della 14^ giornata in Ligue 1 con la classifica aggiornata.

LIGUE 1 - 14ª GIORNATA

Metz - Rennes 0-1
Monaco - Paris Saint-Germain 1-0
Marsiglia - Tolosa
Strasburgo - Brest
Angers - Lens
Le Havre - Lille
Lorient - Nizza
Lione - Nantes

CLASSIFICA

1. Paris Saint-Germain 30*
2. Marsiglia 28
3. Lens 28
4. Rennes 24*
5. Lille 23
6. Monaco 23*
7. Strasburgo 22
8. Lione 21
9. Nizza 17
10. Tolosa 16
11. Angers 16
12. Paris FC 14
13. Le Havre 14
14. Brest 13
15. Nantes 11
16. Lorient 11
17. Metz 11*
18. Auxerre 8

MARCATORI
10 reti: Greenwood (Marsiglia)
9 reti: Panichelli (Strasburgo)
8 reti: Lepaul (Rennes)

Articoli correlati
Monaco-PSG, le formazioni: quanti assenti per Luis Enrique! Pogba e Fati in panchina... Monaco-PSG, le formazioni: quanti assenti per Luis Enrique! Pogba e Fati in panchina
Monaco, non è ancora il tempo per Pogba titolare. Ma per lo spogliatoio è già un... Monaco, non è ancora il tempo per Pogba titolare. Ma per lo spogliatoio è già un leader
Milan, sfida a City, Dortmund, Leverkusen e Monaco per il 2004 Karetsas Milan, sfida a City, Dortmund, Leverkusen e Monaco per il 2004 Karetsas
Altre notizie Calcio estero
Atletico, premiati la leggenda e il talento: Simeone e Griezmann ricevono il Golden... Atletico, premiati la leggenda e il talento: Simeone e Griezmann ricevono il Golden Foot 2025
La FIFA dice basta alle perdite di tempo: Collina annuncia: chi perde tempo dovrà... La FIFA dice basta alle perdite di tempo: Collina annuncia: chi perde tempo dovrà stare 2' fuori
Yamal e doppio Olmo rimontano l'Alaves, poi super Joan Garcia: il Barcellona supera... Yamal e doppio Olmo rimontano l'Alaves, poi super Joan Garcia: il Barcellona supera il Real
Premier League, il City vince al 92'. Sunderland, una rimonta che sa di 4° posto Premier League, il City vince al 92'. Sunderland, una rimonta che sa di 4° posto
King Cup, avanza l'Al Hilal di Inzaghi: 4-1 all'Al Fateh, obiettivo semifinale raggiunto... King Cup, avanza l'Al Hilal di Inzaghi: 4-1 all'Al Fateh, obiettivo semifinale raggiunto
Bundesliga, il Bayern vince nel recupero. Vola l'Hoffenheim, respira l'Heidenheim... Bundesliga, il Bayern vince nel recupero. Vola l'Hoffenheim, respira l'Heidenheim
Boateng racconta il passaggio al Barcellona: "Se Messi non avesse voluto, non sarei... Boateng racconta il passaggio al Barcellona: "Se Messi non avesse voluto, non sarei andato"
Xabi Alonso non le manda a dire: "Gli attacchi di Laporta? Frasi populiste per i... Xabi Alonso non le manda a dire: "Gli attacchi di Laporta? Frasi populiste per i tifosi"
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Napoli, per il centrocampo c’è il sogno Goretzka. In lista anche Frattesi, Atta e Frendrup. Inter, Caprile resta in pole position per il dopo Sommer. Il Galatasaray in pressing su Lookman
Le più lette
1 Juventus-Cagliari, le probabili formazioni: Spalletti con Conceicao e Yildiz dietro a Vlahovic
2 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Palladini saluta la Sambenedettese
3 Milan-Lazio, le probabili formazioni: Allegri con Nkunku, Sarri con Vecino in regia
4 Pisa-Inter, le probabili formazioni: sugli esterni ci sono Luis Henrique e Dimarco
5 Bologna-Cremonese, le probabili formazioni: Miranda verso un turno di riposo
Ora in radio
Repliche 13:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 "Mi sono fatto molto male": Juventus, infortunio per Vlahovic. Lascia il campo disperato
Immagine top news n.1 Serie A, 13^ giornata LIVE: chance Luis Henrique nell'Inter, c'è Nkunku
Immagine top news n.2 Juventus-Cagliari, le formazioni ufficiali: Vlahovic torna titolare, sfida Borrelli e Caprile
Immagine top news n.3 Un Genoa da rimonta e il "Ferraris" torna ad esultare: Colombo e Thorsby ribaltano 2-1 l'Hellas
Immagine top news n.4 L'Udinese affossa il Parma al Tardini: altro sigillo di Zaniolo, crociati sconfitti per 0-2
Immagine top news n.5 Inter, Chivu recupera Mkhitaryan per Pisa: l'armeno pronto a tornare tra i convocati
Immagine top news n.6 Ederson sarà la prossima plusvalenza dell'Atalanta. Ma chi è che fa il prezzo?
Immagine top news n.7 Il Como con 5 milioni ha costruito una delle migliori coppie di centrali della Serie A
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Fabio Capello ha detto la verità sulle qualità di Riccardo Calafiori Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Chi è Maurizio Fiori e perché la sua cordata americana ha investito nel Cagliari
Immagine news podcast n.2 Ci sono due giocatori alla base del gioco di Fabregas di cui in pochi parlano
Immagine news podcast n.3 L'Inter non cambia idea sul futuro di Chivu nonostante un altro ko in un big match
Immagine news podcast n.4 Tutto quel che c'è da sapere sul futuro di Nico Paz. Real, Como o... Una maxi offerta?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Pagliari duro sull’esclusione del Rimini: “Inconcepibile, servono controlli più severi”
Immagine news Altre Notizie n.2 Fiorentina e lo sfogo di Dzeko nel post-AEK: il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 Massimo Orlando: "Napoli, attento alla Roma. Fiorentina, Dzeko ha sbagliato"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Seba Esposito spaventa, poi la Juventus rimedia: doppietta di Yildiz, 2-1 al Cagliari al 45'
Immagine news Serie A n.2 La Juventus la ribalta: Kalulu offre, ancora Yildiz. Cagliari sotto 2-1
Immagine news Serie A n.3 Udinese, Runjaic: "Era importante sbloccarla, nella ripresa si poteva gestire meglio"
Immagine news Serie A n.4 Juventus, la Curva non perdona dopo il gol preso dal Cagliari: "Tirate fuori i c******i"
Immagine news Serie A n.5 Stasera Palmeiras-Flamengo per la Copa Libertadores 2025: occhi puntati sui tanti ex Serie A
Immagine news Serie A n.6 "Mi sono fatto molto male": Juventus, infortunio per Vlahovic. Lascia il campo disperato
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Bari, il ds Magalini: "Proviamo vergogna, chiediamo scusa ai tifosi!"
Immagine news Serie B n.2 Serie B, le ufficiali di Palermo-Carrarese: Inzaghi cambia volto ai rosanero, Calabro punta sulla solidità
Immagine news Serie B n.3 Spezia-Sampdoria, i convocati di Gregucci: ancora assente Cuni
Immagine news Serie B n.4 Sudtirol, Castori: "Sconfitta immeritata e difficile da digerire. Traversa, parate e sfortuna"
Immagine news Serie B n.5 Frosinone, Alvini: "Vittoria difficile ma di enorme spessore. Reggiana squadra forte."
Immagine news Serie B n.6 Reggiana, Sibilano: "Dobbiamo essere più cattivi quando creiamo. Con Dionigi..."
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Pro Vercelli, Santoni sfida l'U23: "Partita particolare, ma la nostra identità non cambia"
Immagine news Serie C n.2 Serie C, il Catania vince di misura, bene Casertana e Arzignano
Immagine news Serie C n.3 L'ex Rimini Garetto: "Vicino ai tifosi che hanno assistito a uno scempio del genere"
Immagine news Serie C n.4 Dopo la breve parentesi al Rimini, per Falasco si riapre la pista Ternana
Immagine news Serie C n.5 Sambenedettese, continua il casting per la panchina: piace anche l'ex Rimini D'Alesio
Immagine news Serie C n.6 Cosenza, Contiero: "Buscé è un punto di riferimento. Ci aiuta a dare il massimo"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Atalanta-Fiorentina, Palladino sfida il suo passato
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Pisa-Inter, Chivu vuole il riscatto dopo due passi falsi
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Milan-Lazio, Allegri pronto a confermarsi contro le grandi
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Calcio donne:Italia sconfitta nella prima amichevole con Usa
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia Femminile ko con gli USA, Soncin: "Amichevole che ci fa crescere. Loro incredibili"
Immagine news Calcio femminile n.3 Como femminile al Sinigaglia, Mazzantini: "Grande investimento della società per il settore"
Immagine news Calcio femminile n.4 Tutto pronto per la sfida agli USA: nella notte la prima delle due amichevoli dell'Italia
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia femminile, Linari: "Sono queste le gare che ci permettono di fare esperienza"
Immagine news Calcio femminile n.6 Italia femminile, Soncin: "Possiamo giocarcela con squadre che sembrava impossibile battere"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Bressan, dal Milan degli olandesi alla rovesciata epica con la Fiorentina Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Le parole di Gabriele Gravina sono quello che ci meritiamo…