Monaco, scalpo al PSG con Minamino. De Zerbi sogna il sorpasso in vetta
Basta un gol di Minamino al 68' al Monaco per avere la meglio sul Paris Saint-Germain: la squadra di Pocognoli passa 1-0 fermando la corsa della capolista. Spazio anche all'ex Juventus Paul Pogba, entrato all'85' dopo l'esordio in campionato della scorsa settimana. Ultimi dieci minuti di gara in 10 contro 11: il Monaco ha pagato l'espulsione di Kehrer, resistendo però agli assalti dei rivali.
Una vittoria che porta il Monaco a quota 23, momentaneamente al quinto posto in coabitazione con il Lille. La frenata del PSG può permettere alle inseguitrici di approfittarne: il Marsiglia di De Zerbi (che stasera affronta il Tolosa alle 21.05) ed il Lens (che domani affronta l'Angers) sono al momento al secondo posto a -2. Vediamo di seguito i risultati della 14^ giornata in Ligue 1 con la classifica aggiornata.
LIGUE 1 - 14ª GIORNATA
Metz - Rennes 0-1
Monaco - Paris Saint-Germain 1-0
Marsiglia - Tolosa
Strasburgo - Brest
Angers - Lens
Le Havre - Lille
Lorient - Nizza
Lione - Nantes
CLASSIFICA
1. Paris Saint-Germain 30*
2. Marsiglia 28
3. Lens 28
4. Rennes 24*
5. Lille 23
6. Monaco 23*
7. Strasburgo 22
8. Lione 21
9. Nizza 17
10. Tolosa 16
11. Angers 16
12. Paris FC 14
13. Le Havre 14
14. Brest 13
15. Nantes 11
16. Lorient 11
17. Metz 11*
18. Auxerre 8
MARCATORI
10 reti: Greenwood (Marsiglia)
9 reti: Panichelli (Strasburgo)
8 reti: Lepaul (Rennes)