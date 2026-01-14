Mondiale per Club in Marocco? La Federazione: "Noi, Spagna e Portogallo ci siamo"

Dopo l'organizzazione della Coppa d'Africa attualmente in corso, il Marocco punta a raddoppiare. Secondo quanto riporta Marca infatti ci sarebbe anche la candidatura del Paese africano per organizzare il Mondiale per Club FIFA previsto nel 2029. Sul tavolo del massimo organo mondiale del calcio ci sarebbero anche le ipotesi di Spagna e Portogallo.

Nella scorsa estate si è tenuta la prima versione del nuovo Mondiale per Club ideato dalla FIFA, che ha cadenza quadriennale. La prima edizione è stata vinta dal Chelsea, che con Maresca alla guida ha superato il PSG 3-0 in finale, nel torneo giocato negli Stati Uniti. Non è ancora dato sapere se la candidatura del Marocco per la prossima edizione, che sarà appunto nel 2029, sia per ospitare in esclusiva tutti gli incontri, oppure se assieme a Spagna e Portogallo.

Il presidente della Federazione Marocchina, Faouzi Lekjaa, ha dichiarato di recente su ''Radio Mars' (la più importante sportiva del paese) la propria fiducia, annunciandolo addirittura come una cosa già decisa: "Marocco, Portogallo e Spagna ospiteranno il Mondiale per Club 2029 con 32 squadre". Il che sarebbe di fatto un 'assaggio' del Mondiale per Nazioni, che nel 2030 sarà organizzato appunto dagli stessi tre Paesi. Una sorta di test generale, come avvenuto per gli Stati Uniti in estate, visto che il prossimo Mondiale per Nazioni si terrà fra USA, Messico e Canada.

Altri paesi come il Brasile, l'Arabia Saudita o il Qatar hanno timidamente espresso la loro intenzione. Ma tutti gli occhi sono puntati sul Marocco, con o senza Spagna-Portogallo.