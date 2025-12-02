Morte Maradona, udienza preliminare per l'avvio di un nuovo processo

Si terrà oggi a San Isidro (Buenos Aires) un'udienza preliminare per determinare i termini di un nuovo processo per stabilire le cause della morte di Diego Armando Maradona, avvenuta il 25 novembre 2020. Il nuovo processo dovrebbe iniziare il 17 marzo 2026.

Il primo processo è stato annullato a maggio, dopo una ventina di udienze in due mesi e l'audizione di 44 testimoni. La cancellazione è avvenuta in mezzo a uno scandalo: uno dei tre giudici aveva, all'insaputa di tutti, partecipato a una miniserie documentaristica sul caso, di cui era protagonista. Da allora è stata rimossa dal suo incarico.

Il processo mira a stabilire se la sua morte fosse inevitabile, data la salute cagionevole. O se, al contrario, ci sia stata una negligenza fatale, o addirittura deliberata, da parte di un team di professionisti (medico, psichiatra, psicologo, infermieri) che avrebbero dovuto prendersi cura di Maradona.

Secondo Mario Baury, avvocato dell'ex compagna di Maradona, Veronica Ojeda, le prove presentate nel primo processo, annullato confermano che c'è effettivamente responsabilità e che ci saranno condanne, ha dichiarato nel fine settimana.

Gli avvocati della difesa chiedono che vengano presi in considerazione diversi ricorsi, in particolare invocando il principio del "ne bis in idem", che garantisce che una persona non possa essere processata due volte per lo stesso reato.