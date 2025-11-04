Serbia sotto shock: la Federcalcio piange Mladen Zizovic, tecnico del Radnicki

Il mondo del calcio è in lutto per la tragica scomparsa di Mladen Zizovic, allenatore bosniaco del Radnički 1923, morto a 44 anni durante la partita di campionato contro il Mladost Lučani. L’allenatore si è accasciato improvvisamente dopo appena 22 minuti di gioco, sotto gli occhi attoniti di giocatori e tifosi. Nonostante i rapidi soccorsi e il trasporto d’urgenza in ospedale, i medici non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita.

Poche ore dopo la tragedia, la Federcalcio serba (FSS) ha diffuso un comunicato ufficiale intriso di dolore e commozione: "La Federcalcio serba ha accolto con profonda tristezza e incredulità la notizia della morte improvvisa dell’allenatore dell’FK Radnički 1923, Mladen Žižović, deceduto all’età di 45 anni durante la partita della Superliga Mozzart Bet tra Mladost e Radnički 1923 a Lučani. La sua scomparsa prematura rappresenta una perdita enorme per l’intera comunità calcistica"

Il messaggio si conclude con parole toccanti: "La Federcalcio serba esprime le più sincere condoglianze alla famiglia Žižović, ai membri del Radnički 1923 e a tutti gli amici e ammiratori del suo lavoro. Riposa in pace, Mladen. Il tuo amore per il calcio e l’eredità che hai lasciato resteranno con noi per sempre". Il comunicato, diffuso anche sui canali ufficiali della FSS, ha raccolto migliaia di messaggi di cordoglio, testimonianza della stima e del rispetto che Zizovic aveva conquistato in tutta la regione balcanica.