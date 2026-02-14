Imprevisto per Mourinho prima di Santa Clara-Benfica: lo Special One finisce in ospedale

Mattinata movimentata per José Mourinho, protagonista di un inatteso passaggio in ospedale a poche ore dalla sfida di campionato. Il tecnico del Benfica è stato infatti ricoverato venerdì mattina all’Ospedale dello Spirito Santo, prima del match contro il Santa Clara.

Secondo quanto confermato da A Bola, Mourinho si sarebbe svegliato con una fastidiosa infezione all’orecchio, motivo che ha reso necessario il ricorso alle cure mediche. L’intervento è stato rapido: meno di un’ora tra accertamenti e somministrazione dei farmaci, prima del rientro in hotel con la squadra alla vigilia della gara nelle Azzorre.

Nonostante l’imprevisto, il Benfica ha risposto sul campo, imponendosi per 2-1 sul Santa Clara, terz’ultimo in classifica. A sbloccare il risultato ci ha pensato Vangelis Pavlidis al 16’, seguito dall’autorete di Paulo Victor al 38’. Nella ripresa il gol di Gonçalo Paciência al 47’ ha riaperto il match, senza però cambiare l’esito finale. Con questo successo, la squadra di Mourinho aggancia lo Sporting CP al secondo posto a quota 52 punti, portandosi a -4 dalla vetta occupata dal FC Porto di Francesco Farioli. Una giornata iniziata in salita, ma chiusa con tre punti pesanti.