Musiala è tornato: 196 giorni dopo lo scontro con Donnarumma subito l'assist col Bayern

Molti ricorderanno le immagini forti del Mondiale per Club, quando il Bayern sfidò il PSG nei quarti di finale e in occasione di uno scontro durissimo con Donnarumma - prima dell'arrivo al Manchester City - in uscita si fratturò gamba e caviglia. Oggi, 196 giorni dopo l'infortunio, la riabilitazione e l'attesa per tornare in campo, Jamal Musiala è tornato a disegnare calcio. Il funambolo della ciurma bavarese ha contribuito infatti a dominare il Lipsia oggi nel super match di Bundesliga (5-1).

Dopo settimane e mesi trascorsi a lavorare da solo per tornare in forma, il trequartista di 22 anni si è unito agli allenamenti di Kompany a dicembre. Mentre al suo ritorno nella lista dei convocati proprio contro i Bullen, il tedesco ha impiegato appena un giro d'orologio per sfornare un assist ad Olise: all’87° minuto si alza dalla panchina e calca il prato d Red Bull Arena, minuto 88 regala la palla del quinto gol stagionale del compagno di squadra.

"Per Jamal e Alphonso Davies, la priorità è l’integrazione. A un certo punto li avremo di nuovo al 100%. Entrambi hanno sviluppato fisicamente durante questa pausa. Hanno lavorato bene, e questo sviluppo è importante anche per il futuro", ha dichiarato Vincent Kompany. Per Musiala questo è solo la ripresa di tutto o un nuovo inizio, con vista sul grande obiettivo: il Mondiale in estate.