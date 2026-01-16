Musiala torna a disposizione di Kompany, sei mesi dopo il terribile infortunio

Buone notizie in casa Bayern Monaco dove Jamal Musiala è pronto a tornare in squadra, sei mesi dopo il terribile infortunio subito nel corso del Mondiale per Club, a seguito di uno scontro di gioco con Gianluigi Donnarumma che gli ha procurato la frattura del perone.

In merito si è espresso il tecnico dei bavaresi, Vincent Kompany intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita di Bundesliga contro il Lipsia: "Se tutto va bene oggi, il piano è che lui sia in squadra. È una cosa grandiosa". Il tecnico belga ha poi proseguito: "Emana molta energia positiva. In questo momento, anche le piccole cose sono fantastiche. Apprezzi tutto molto di più. Jamal sta vivendo questo momento, così come Alphonso Davies. Voglio proteggere entrambi. La priorità in questo momento è l'integrazione. A un certo punto, raggiungeranno il livello a cui erano prima degli infortuni. Quando giochi sempre, la tua forma fisica deriva dal gioco. Ora ha avuto il tempo di ricostruire il suo corpo, rafforzare la sua mobilità e la sua velocità. Ecco perché gli infortuni ti danno il tempo di tornare ancora più forte".

Sul recupero del giocatore

"Ero assolutamente sicuro che si sarebbe ripreso. Bisogna sempre fidarsi dei ragazzi, che non si tratti di un passo indietro, ma a volte di un passo avanti. Sono sempre lì per i giocatori, come lo siamo tutti noi, che si tratti di Christoph Freund, Max Eberl o uno dei miei assistenti. Questo è molto importante per noi. Come giocatore, mi sono spesso infortunato all'inizio della stagione. Vogliono tornare a lottare per i trofei alla fine. Questa è una grande motivazione per loro, e siamo solo all'inizio. Questi giocatori possono fare la differenza".