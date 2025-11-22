Neto-Fernandez, il Chelsea va: 2-0 al Burnley e 2° posto momentaneo in classifica

Il Chelsea fatica, ma alla fine piega il Burnley per 2-0 nella 12ª giornata di Premier League, in un pomeriggio caratterizzato da freddo pungente al Turf Moor. La partita, nel complesso lenta e poco spettacolare, è stata sbloccata al 37' grazie a Pedro Neto, perfettamente servito da un cross di Jamie Gittens. I Blues sono stati capaci di gestire il vantaggio senza subire gravi pericoli fino alla seconda rete, arrivata negli ultimi minuti: l’ingresso di Guiu ha portato vivacità sulla fascia destra e il suo lavoro si è concretizzato con il gol di Enzo Fernandez all’88', che ha chiuso il match regalando la vittoria al Chelsea.

Il Burnley, pur mettendoci impegno, non è mai riuscito a rendersi realmente pericoloso. Al minuto 81 si è creata un po’ di tensione: Badiashile ha commesso fallo su Estève in una zona compresa tra l’area e la linea dei sei metri, con i Clarets che hanno reclamato un rigore, ma l’arbitro ha lasciato correre, risparmiando sanzioni al difensore francese.

Con questo successo, il Chelsea ottiene il terzo successo consecutivo in campionato e sale al secondo posto, alle spalle dell’Arsenal, portandosi a quota 23 punti. La squadra di Londra può guardare con ottimismo al prosieguo della stagione.

IL PROGRAMMA DELLA 12^ GIORNATA

Sabato 22 novembre

Burnley - Chelsea 0-2

Bournemouth - West Ham (16.00)

Brighton - Brentford (16.00)

Fulham - Sunderland (16.00)

Liverpool - Nottingham Forest (16.00)

Wolverhampton - Crystal Palace (16.00)

Newcastle - Manchester City (18.30)

Domenica 23 novembre

Leeds - Aston Villa (15.00)

Arsenal - Tottenham (17.30)

Lunedì 24 novembre

Manchester United - Everton (21.00)

CLASSIFICA

Arsenal 26

Chelsea 23 *

Manchester City 22

Sunderland 19

Tottenham 18

Aston Villa 18

Manchester United 18

Liverpool 18

Bournemouth 18

Crystal Palace 17

Brighton 16

Brentford 16

Everton 15

Newcastle 12

Fulham 11

Leeds 11

Burnley 10 *

West Ham 10

Nottingham Forest 9

Wolverhampton 9

* una partita in più