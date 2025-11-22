Neto-Fernandez, il Chelsea va: 2-0 al Burnley e 2° posto momentaneo in classifica
Il Chelsea fatica, ma alla fine piega il Burnley per 2-0 nella 12ª giornata di Premier League, in un pomeriggio caratterizzato da freddo pungente al Turf Moor. La partita, nel complesso lenta e poco spettacolare, è stata sbloccata al 37' grazie a Pedro Neto, perfettamente servito da un cross di Jamie Gittens. I Blues sono stati capaci di gestire il vantaggio senza subire gravi pericoli fino alla seconda rete, arrivata negli ultimi minuti: l’ingresso di Guiu ha portato vivacità sulla fascia destra e il suo lavoro si è concretizzato con il gol di Enzo Fernandez all’88', che ha chiuso il match regalando la vittoria al Chelsea.
Il Burnley, pur mettendoci impegno, non è mai riuscito a rendersi realmente pericoloso. Al minuto 81 si è creata un po’ di tensione: Badiashile ha commesso fallo su Estève in una zona compresa tra l’area e la linea dei sei metri, con i Clarets che hanno reclamato un rigore, ma l’arbitro ha lasciato correre, risparmiando sanzioni al difensore francese.
Con questo successo, il Chelsea ottiene il terzo successo consecutivo in campionato e sale al secondo posto, alle spalle dell’Arsenal, portandosi a quota 23 punti. La squadra di Londra può guardare con ottimismo al prosieguo della stagione.
IL PROGRAMMA DELLA 12^ GIORNATA
Sabato 22 novembre
Burnley - Chelsea 0-2
Bournemouth - West Ham (16.00)
Brighton - Brentford (16.00)
Fulham - Sunderland (16.00)
Liverpool - Nottingham Forest (16.00)
Wolverhampton - Crystal Palace (16.00)
Newcastle - Manchester City (18.30)
Domenica 23 novembre
Leeds - Aston Villa (15.00)
Arsenal - Tottenham (17.30)
Lunedì 24 novembre
Manchester United - Everton (21.00)
CLASSIFICA
Arsenal 26
Chelsea 23 *
Manchester City 22
Sunderland 19
Tottenham 18
Aston Villa 18
Manchester United 18
Liverpool 18
Bournemouth 18
Crystal Palace 17
Brighton 16
Brentford 16
Everton 15
Newcastle 12
Fulham 11
Leeds 11
Burnley 10 *
West Ham 10
Nottingham Forest 9
Wolverhampton 9
* una partita in più