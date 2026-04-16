Né Real, né Barcellona: semifinali orfane delle due big per la seconda volta in 20 anni

L’edizione 2025/26 della UEFA Champions League è ormai entrata nella sua fase decisiva, con i quarti di finale che hanno emesso gli ultimi verdetti. Nelle gare disputate ieri, il quadro si è completato con l’eliminazione del Real Madrid e dello Sporting CP, mentre prosegue il cammino di Bayern Monaco e Arsenal, entrambe qualificate per le semifinali.

Dopo l’uscita del Barcellona, arriva dunque anche quella dell’altra grande rappresentante del calcio spagnolo. Un doppio colpo che pesa non solo sul presente della competizione, ma anche sul calcio iberico, che comunque sarà rappresentato dall'Atletico Madrid. Per la seconda volta nelle ultime venti edizioni della Champions League, né il Real Madrid né il Barcellona riescono a raggiungere le semifinali: era capitato solo nel 2006/07 e nel 2020/21.

Un dato che sottolinea quanto sia raro vedere entrambe le potenze spagnole fuori contemporaneamente già prima del penultimo atto del torneo.

2005-06

Barcellona

Arsenal

Villarreal

Milan

2006-07

Milan

Liverpool

Chelsea

Manchester United

2007-08

Manchester United

Chelsea

Barcellona

Liverpool

2008-09

Barcellona

Chelsea

Manchester United

Arsenal

2009-10

Inter

Bayern Monaco

Barcellona

Lione

2010-11

Barcellona

Real Madrid

Manchester United

Schalke 04

2011-12

Chelsea

Bayern Monaco

Real Madrid

Barcellona

2012-13

Bayern Monaco

Borussia Dortmund

Real Madrid

Barcellona

2013-14

Real Madrid

Atlético Madrid

Bayern Monaco

Chelsea

2014-15

Barcellona

Juventus

Bayern Monaco

Real Madrid

2015-16

Real Madrid

Atlético Madrid

Bayern Monaco

Manchester City

2016-17

Real Madrid

Juventus

Atlético Madrid

Monaco

2017-18

Real Madrid

Liverpool

Bayern Monaco

Roma

2018-19

Liverpool

Tottenham

Barcellona

Ajax

2019-20

Bayern Monaco

Paris Saint-Germain

RB Lipsia

Lione

2020-21

Chelsea

Manchester City

Real Madrid

Paris Saint-Germain

2021-22

Real Madrid

Liverpool

Manchester City

Villarreal

2022-23

Manchester City

Inter

Real Madrid

Milan

2023-24

Real Madrid

Bayern Monaco

Paris Saint-Germain

Borussia Dortmund

2024-25

Paris Saint-Germain

Inter

Arsenal

Barcellona

2025-26

Paris Saint-Germain

Bayern Monaco

Arsenal

Atletico Madrid