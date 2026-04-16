Né Real, né Barcellona: semifinali orfane delle due big per la seconda volta in 20 anni
L’edizione 2025/26 della UEFA Champions League è ormai entrata nella sua fase decisiva, con i quarti di finale che hanno emesso gli ultimi verdetti. Nelle gare disputate ieri, il quadro si è completato con l’eliminazione del Real Madrid e dello Sporting CP, mentre prosegue il cammino di Bayern Monaco e Arsenal, entrambe qualificate per le semifinali.
Dopo l’uscita del Barcellona, arriva dunque anche quella dell’altra grande rappresentante del calcio spagnolo. Un doppio colpo che pesa non solo sul presente della competizione, ma anche sul calcio iberico, che comunque sarà rappresentato dall'Atletico Madrid. Per la seconda volta nelle ultime venti edizioni della Champions League, né il Real Madrid né il Barcellona riescono a raggiungere le semifinali: era capitato solo nel 2006/07 e nel 2020/21.
Un dato che sottolinea quanto sia raro vedere entrambe le potenze spagnole fuori contemporaneamente già prima del penultimo atto del torneo.
2005-06
Barcellona
Arsenal
Villarreal
Milan
2006-07
Milan
Liverpool
Chelsea
Manchester United
2007-08
Manchester United
Chelsea
Barcellona
Liverpool
2008-09
Barcellona
Chelsea
Manchester United
Arsenal
2009-10
Inter
Bayern Monaco
Barcellona
Lione
2010-11
Barcellona
Real Madrid
Manchester United
Schalke 04
2011-12
Chelsea
Bayern Monaco
Real Madrid
Barcellona
2012-13
Bayern Monaco
Borussia Dortmund
Real Madrid
Barcellona
2013-14
Real Madrid
Atlético Madrid
Bayern Monaco
Chelsea
2014-15
Barcellona
Juventus
Bayern Monaco
Real Madrid
2015-16
Real Madrid
Atlético Madrid
Bayern Monaco
Manchester City
2016-17
Real Madrid
Juventus
Atlético Madrid
Monaco
2017-18
Real Madrid
Liverpool
Bayern Monaco
Roma
2018-19
Liverpool
Tottenham
Barcellona
Ajax
2019-20
Bayern Monaco
Paris Saint-Germain
RB Lipsia
Lione
2020-21
Chelsea
Manchester City
Real Madrid
Paris Saint-Germain
2021-22
Real Madrid
Liverpool
Manchester City
Villarreal
2022-23
Manchester City
Inter
Real Madrid
Milan
2023-24
Real Madrid
Bayern Monaco
Paris Saint-Germain
Borussia Dortmund
2024-25
Paris Saint-Germain
Inter
Arsenal
Barcellona
2025-26
Paris Saint-Germain
Bayern Monaco
Arsenal
Atletico Madrid
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