Bayern Monaco, evitato rosso di bilancio grazie alla Champions: ecco quanto ha già incassato

La notte europea contro il Real Madrid non ha regalato soltanto emozioni e spettacolo al Bayern Monaco, ma anche un enorme ritorno economico. Il gol nel recupero di Michael Olise ha chiuso il match sul 4-3, ma ai fini della qualificazione sarebbe bastato anche un pareggio: il vero traguardo era il passaggio del turno, fondamentale soprattutto per i conti del club. L’accesso alle semifinali ha infatti un peso decisivo sul bilancio. Senza questo step, i bavaresi avrebbero rischiato una perdita nell’esercizio 2025/26. Ora invece il club può guardare con maggiore serenità al futuro, con la concreta possibilità di chiudere almeno in pareggio, se non addirittura in utile.

Nel dettaglio, il Bayern ha già accumulato circa 83,4 milioni di euro in premi UEFA: dalla quota partecipazione ai bonus per le vittorie nella fase iniziale, passando per i piazzamenti e i traguardi raggiunti nei turni a eliminazione diretta. A questi si aggiunge il cosiddetto “premio valore”, che dovrebbe portare il totale intorno ai 130 milioni, senza considerare gli incassi da stadio.

E non è finita qui: in caso di approdo in finale e di eventuale trionfo, ci sarebbero altri 30 milioni circa in palio tra premi UEFA e Supercoppa. Rispetto alla scorsa stagione, già molto redditizia, il Bayern è dunque pronto a fare un ulteriore salto anche fuori dal campo, confermando quanto la Champions sia ormai una leva economica decisiva oltre che sportiva. A riportarlo è Kicker.