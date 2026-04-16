Bayern Monaco, che scoglio in semifinale. L'AD Dreesen: "Se c'è una favorita, è il PSG"

Il quadro delle semifinali di Champions League è completo e, come spesso accade, non mancano incroci di altissimo livello. Tra tutti, quello che cattura maggiormente l’attenzione è senza dubbio il confronto tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco, una sfida che promette spettacolo e intensità.

I francesi arrivano all’appuntamento con lo status di campioni d’Europa in carica, dopo aver superato con autorità avversari del calibro di Chelsea e Liverpool. Dall’altra parte, però, c’è un Bayern in grande fiducia, capace di eliminare il Real Madrid mostrando una fase offensiva brillante e trascinato da giocatori in stato di grazia come Olise e Kane.

Nonostante il momento positivo dei bavaresi, il ruolo di favorita sembra ricadere sulla squadra di Luis Enrique. Ne è convinto anche l’amministratore delegato del club tedesco, Jan-Christian Dreesen: “Siamo una delle squadre sfavorite. Se c’è un favorito, è il Paris Saint-Germain”.

Un equilibrio che si riflette anche nelle parole di Manuel Neuer, che ha sottolineato la tradizione recente di sfide molto combattute tra le due squadre: “Negli ultimi anni sono sempre state partite equilibrate. Non sarà diverso questa volta”.