Newcastle, Woltemade risponde a Rummenigge: "Io pagato troppo? Non mi interessa"

Alla vigilia della sfida di Champions League contro il Bayer Leverkusen l'attaccante del Newcastle, Nick Woltemade, è tornato a parlare di una polemica che, suo malgrado, lo aveva riguardato a distanza, di recente.

Il membro del Cda del Bayern Monaco ed ex Inter, Karl-Heinz Rummenigge, dopo il suo trasferimento da 69 milioni di sterline dallo Stoccarda, in estate, aveva aspramente criticato il prezzo pagato dal club inglese.

"Lo Stoccarda ha trovato un idiota disposto a pagare così tanti soldi" aveva detto allora per commentare il mancato arrivo del promettente attaccante alla corte del Bayern Monaco.

Woltemade è stato interrogato dai suoi connazionali in conferenza stampa in merito ed ha risposto: "Ad essere onesti, non mi interessa. Non leggo queste cose. Molte persone parlano di me, e se ascolto tutto, allora non riesco a concentrarmi su me stesso. Non leggo, mi prendo solo cura di me stesso, mi concentro su me stesso e, alla fine, non sto decidendo quanto qualcuno sta pagando per me. Ma sono davvero felice che il Newcastle abbia pagato questo per me perché sono davvero felice a Newcastle".

Il suo allenatore Eddie Howe ha elogiato Woltemade sottolineando: "Sta giocando in modo brillante. È una grande persona, un grande personaggio. Ed ha un umorismo britannico".