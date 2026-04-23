Neymar al Mondiale? Rai scettico: "Oggi non è al massimo, ha avuto troppi problemi"

Una leggenda brasiliana è scettica sulla presenza di Neymar al Mondiale. Rai, ex centrocampista, ha analizzato senza giri di parole la situazione dell'ex Barcellona a poche settimane dall’inizio della Coppa del Mondo (11 giugno-19 luglio): "Non è in grande forma, ha avuto molti problemi fisici. Non riesce a tornare al suo livello, ha perso un po’ di velocità. Ovviamente resta un talento straordinario, ma oggi non è al massimo".

Secondo l’ex PSG, il nodo principale riguarda proprio la condizione atletica e la continuità: negli ultimi anni Neymar ha vissuto stagioni complicate, tra infortuni e cambi di club, passando dal Paris Saint-Germain all’Arabia Saudita e poi tornando in Brasile. Un percorso che ne ha inevitabilmente rallentato la competitività ai massimi livelli. Raí non esclude però del tutto un suo ritorno in nazionale, sottolineando come la decisione finale spetti ad Ancelotti e alle sue valutazioni tecniche e di gruppo: "Se dovesse tornare, avrebbe sicuramente un impatto nello spogliatoio. Ancelotti è un allenatore intelligente, saprà capire se il suo spirito può aiutare la squadra".

Con tono più leggero, l’ex centrocampista ha aggiunto una battuta anche sul contesto esterno che spesso circonda le scelte della Seleção, lasciando intendere come il caso Neymar vada oltre il solo aspetto sportivo. A pochi giorni dalla lista ufficiale per il Mondiale, attesa per il 19 maggio, il destino del numero 10 resta quindi sospeso.